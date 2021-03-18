快訊

紅到國際了！台灣人掀「鮭魚之亂」 外媒這樣報導

第一個環遊世界的台灣人是他！「進步時代」手稿揭密

馬防部甲車擦撞邊坡 5官兵送醫無礙

聯合報 / 記者蔡家蓁／連江即時報導
陸軍馬祖防衛部南竿守備大隊一輛CM-21裝甲車，今天上午前往甲車駕駛複訓期間，行經南竿鄉中央大道與勝天路口時，疑因不明原因擦撞邊坡；圖為同款陸軍裝甲586旅CM21裝甲車。圖／摘自軍聞社
陸軍馬祖防衛部南竿守備大隊一輛CM-21裝甲車，今天上午前往甲車駕駛複訓期間，行經南竿鄉中央大道與勝天路口時，疑因不明原因擦撞邊坡；圖為同款陸軍裝甲586旅CM21裝甲車。圖／摘自軍聞社

陸軍馬祖防衛部南竿守備大隊一輛CM-21裝甲車，今天上午前往甲車駕駛複訓期間，行經南竿鄉中央大道與勝天路口時，疑因不明原因擦撞邊坡，外傳車上5人都受傷，緊急送往連江縣立醫院救治。對此，馬防部政戰主任唐明德表示，事發後人員經醫院診療後無大礙，已返回連隊作息。

唐明德指出，這輛裝甲車是在上午要前往複訓的途中，發生意外，據他了解，車輛有依規定在車輛機動前，已完成作業人員勤前教育及車輛檢查；但卻因不明原因，擦撞山壁，致車身輕損。

唐明德說，目前車輛已拖回部隊，後續會再進行專案調查，釐清事故原因；事故發生時，人員都已安全離開車輛，雖未受傷，但仍送醫院診療後無大礙，已返回連隊作息。

裝甲車 南竿 馬祖 陸軍

延伸閱讀

馬祖CM-21裝甲車擦撞山壁 人員無礙返連隊作息

相關新聞

CM21裝甲車意外 馬防部交待始末

陸軍馬祖防衛指揮部今天表示，所屬南竿守備大隊乙輛CM21人員運輸甲車，於今（18）日上午前往甲車駕駛複訓期間，行經南竿鄉...

裝甲車意外之謎？馬防部出示事發照：擦撞邊坡啦

陸軍馬祖防衛部南竿守備大隊今天傳出CM-21裝甲車擦撞山壁，有媒體宣稱事發時車輛翻覆，但馬防部出示事發現場照片，確認是擦...

海軍「新型兩棲船塢運輸艦」今舉行豎桅儀式 新艦造型吸睛

海軍司令部今日於台灣國際造船股份有限公司舉行「新型兩棲船塢運輸艦豎桅典禮」，海軍司令部指出，海軍「新型兩棲船塢運輸艦」是...

馬祖CM-21裝甲車擦撞山壁 人員無礙返連隊作息

陸軍馬祖防衛部南竿守備大隊一輛CM-21裝甲車，今天不慎擦撞山壁。馬防部政戰主任唐明德表示，事發後人員經醫院診療後無大礙...

應對共軍挑釁 國防部QDR：海軍海巡平時建立作戰默契

國防部今日披露2021四年期國防總檢討（QDR），內容與在國防與軍事戰略上，與106年版大同小異。但今年因應共機擾台等狀...

國防部2021 QDR：共軍擾台 國軍聯合海巡應對衝突

國防部2021四年期國防總檢討（QDR）揭示我國軍事戰略，維持「防衛固守、重層嚇阻」。以防衛固守，確保國土安全；重層嚇阻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。