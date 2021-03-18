馬防部甲車擦撞邊坡 5官兵送醫無礙

陸軍馬祖防衛部南竿守備大隊一輛CM-21裝甲車，今天上午前往甲車駕駛複訓期間，行經南竿鄉中央大道與勝天路口時，疑因不明原因擦撞邊坡，外傳車上5人都受傷，緊急送往連江縣立醫院救治。對此，馬防部政戰主任唐明德表示，事發後人員經醫院診療後無大礙，已返回連隊作息。

唐明德指出，這輛裝甲車是在上午要前往複訓的途中，發生意外，據他了解，車輛有依規定在車輛機動前，已完成作業人員勤前教育及車輛檢查；但卻因不明原因，擦撞山壁，致車身輕損。

唐明德說，目前車輛已拖回部隊，後續會再進行專案調查，釐清事故原因；事故發生時，人員都已安全離開車輛，雖未受傷，但仍送醫院診療後無大礙，已返回連隊作息。