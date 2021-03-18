應對共軍挑釁 國防部QDR：海軍海巡平時建立作戰默契

國防部今日披露2021四年期國防總檢討（QDR），內容與在國防與軍事戰略上，與106年版大同小異。但今年因應共機擾台等狀況，增加「鞏固安全：應對灰色地威脅」章節，提出強化因應作為，國軍除將聯合海巡應對衝突，海軍與海巡平時建立作戰默契，同時持續滾動修正《國軍經常戰備時期突發狀況處置規定》狀況想定及應處作為，以有效預應中共各種挑釁行為。

「鞏固安全：應對灰色地威脅」章節，將共軍當下侵擾手段分為認知戰、資訊戰；軍事侵擾則分為各型機侵入我防空識別區、海、空軍遠海長航訓練、海軍航艦跨區航訓、船艦於我周邊海域活動與具威懾意涵的軍事作為等項。

國防部指出，中共除派遣正規機艦於當面加強巡弋活動，並運用情報船與海調船在台灣周邊海域進行情蒐及水文、海底地形調查，強化戰場經營，提升制海作戰能力。共軍還藉打造仿台設施戰術訓練基地、劃設禁航區實施聯合登陸軍事演習等各類模擬攻台演練，提升對台實戰化訓練與軍事威懾力度。

QDR內容表示，面對中共各種侵擾手段，國軍嚴密掌握台海情勢，運用國軍聯合情監偵系統及整合友盟國家交流情資，密切掌握台海周邊情動態，確保早期預警，爭取先期應處。

國防部也表示，國軍妥慎應處突發狀況，部隊平時於台海周邊海、空域及本外島地區，常態部署空巡兵力及地面部隊遂行備應變任務。如遇突發狀況，秉持「不怯敵、不挑釁」立場、「不引事端、不升高衝突」及「愈接近本島，愈積極處置」指導，迅速派適當兵力妥慎應處，維護我領海及領空安全。

國防部進一步表示，國軍將聯合海巡應對衝突，持恆與海巡署密切協調聯、分享情資及執行聯合情監偵任務，以強化雙方協同應處海上突發事件的能力。海軍與海巡平時建立作戰默契，戰時依國軍防衛作戰體系平戰轉換作業規範，將海巡艦艇納入國軍作戰序列，依令執行聯合作戰任務。

國防部說，國防部研修規定肆應敵情，依據區域情勢及當前敵情威脅變化，持續滾動修正《國軍經常戰備時期突發狀況處置規定》狀況想定及應處作為，以有效預應中共各種挑釁行為。