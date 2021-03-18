國防部2021 QDR：共軍擾台 國軍聯合海巡應對衝突

國防部2021四年期國防總檢討（QDR）揭示我國軍事戰略，維持「防衛固守、重層嚇阻」。以防衛固守，確保國土安全；重層嚇阻，發揮聯合戰力。建軍目標則為「科技先導、資電優勢、聯合截擊、國土防衛」。全書不見「灘岸殲敵、濱海決勝」構想。

國防部還在QDR中表示，面對當前共軍持續擾台，國軍將「聯合海巡應對衝突」，海軍與海巡平時建立作戰默契、戰時依國軍防衛作戰體系平戰轉換作業規範，將海巡艦艇納入國軍作戰序列，依令執行聯合作戰任務。

「國防法」第31條規定，於每任總統就職後10個月內提出「四年期國防總檢討」，此版「四年期國防總檢討」是蔡總統任內的第2次公布。

國防部長邱國正在「QDR」中表示，國軍始終秉持「自己國家自己救」等理念，貫徹自我防衛決心，不斷精進建軍備戰、勤訓精練，以建構防衛固守、重層嚇阻的堅實戰力。無論是傳統或非傳統安全危害，面對中共的強力施壓策略，全體國軍堅守崗位、全力以赴，用實際行動，履行對國家與人民的承諾與責任。

書中揭露我國軍軍事戰略，仍為「防衛固守、重層嚇阻」。分為「防衛固守，確保國土安全」：強化資通電作能力，確保作戰指管、重要資產及關鍵資訊基礎設施安全，提升戰力防護與保存，增進聯合反制及防衛戰力，並結合全民防衛總體力量，利用海峽天地理環境，構築多層次防禦縱深，強化作戰持續力，達戰略持久目標。

「重層嚇阻，發揮聯合戰力」方面，則以重層嚇阻手段、以不對稱作戰思維，發揮聯合戰力，使敵陷入多重困境，嚇阻其不致輕啟戰端。若仍執意進犯，則依「拒於彼岸、擊於海上、毀敵於水際、殲敵於灘岸」之用兵理念，對敵實施重層攔截及聯合火力打擊，逐次削弱其作戰能力，瓦解其攻勢，以阻登島進犯，迫使犯台失敗。

而面對共軍現階段持續擾台，國防部表示，國軍嚴密掌握台海情勢，運用國軍聯合情監偵系統及整合友盟國家交流情資，密切掌握台海周邊敵情動態，確保早期預警，爭取先期應處。同時妥慎應處突發狀況，國軍部隊平時於台海周邊海、空域及本外島地區，常態部署海空巡兵力及地面部隊遂行備應變任務，如遇突發狀況，秉持「不怯戰、不挑釁」立場、「不引發事端、不升高衝突」及「愈接近本島、愈積極處置」指導，迅速派遣適當兵力妥慎應處，維護領土及領空安全。

書中特別提及，國軍將「聯合海巡應對衝突」，持恆與海巡署密切協調聯繋、分享情資及執行聯合情監偵任務，以強化雙方協同應處海上突發事件的能力。海軍與海巡平時建立作戰默契、戰時依國軍防衛作戰體系平戰轉換作業規範，將海巡艦艇納入國軍作戰序列，依令執行聯合作戰任務。