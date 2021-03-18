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海巡署長：美軍艦艇未曾駛入太平島、東沙島12浬內

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
美軍艦艇航行南海進行「自由航行」權，曾宣稱挑戰我國主權。海岸巡防署長周美伍（右）上午在立法院表示，就他所知，美軍艦艇曾駛入中共所掌握的西沙群島12浬（領海）內海域，但並未駛入我南沙太平島與東沙島12浬內。圖／取自立法院直播畫面
美軍艦艇航行南海進行「自由航行」權，曾宣稱挑戰我國主權。海岸巡防署長周美伍（右）上午在立法院表示，就他所知，美軍艦艇曾駛入中共所掌握的西沙群島12浬（領海）內海域，但並未駛入我南沙太平島與東沙島12浬內。圖／取自立法院直播畫面

軍艦艇航行南海進行「自由航行」權，曾宣稱挑戰我國主權。海岸巡防署長周美伍上午在立法院表示，就他所知，美軍艦艇曾駛入中共所掌握的西沙群島12浬（領海）內海域，但並未駛入我南沙太平島與東沙島12浬內。

國安局長陳明通上午首度到立法院外交及國防委員會進行機密業務報告，並備質詢。周美伍陪同列席。民進黨立委蔡適應質詢時關切，多國軍艦過去曾分別前往南海進行所謂「自由航行」，美軍特別聲稱藉此挑戰越南、中國與台灣主張的南海主權，認為相關國家主張必須通報的措施違反自由航行。他詢問，美國軍艦是否曾通過中國掌握南海島嶼12浬。

周美伍說，據他所知，應該有，因為美方主張南海自由航行。立委追問，各國艦艇是否曾經我國所掌握東沙島與南沙太平島12浬內？周美伍說：有經過周邊，但12浬內，就他所知，沒有。以其就任現職以來，沒有相關報告。

立委追問，海巡署針對開砲權在遭遇軍事性質攻擊須由海委會主委掌握的修法，海巡艦現在配備威力較強震海火箭彈，周美伍說，確是一項進階武器。

周美伍表示，由於組織變革的關係，107年7月曾一度將開砲權從海巡最高首長調整為海委會主委，但目前正在研議，將開砲權改回海巡署長，今年6月到8月已作過第一次修法公告，去年12月到今年1月底，則作過第二次公告，為周延法制面，目前還在研議中，尚未報部。

海巡署 南海 軍艦

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