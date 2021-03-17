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共機頻繁擾台 空軍作業維持費今年多編21億

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
民進黨立委高嘉瑜(左)質詢國防部長邱國正(右)。圖／擷取自立法院網站
民進黨立委高嘉瑜(左)質詢國防部長邱國正(右)。圖／擷取自立法院網站

空軍司令部參謀長黃志偉今天表示，今年度預算因應共機擾台，空軍多編21億，這個數字目前應該夠，但後續還是要看共機情況。

國防部長邱國正今天列席立法院外交及國防委員會進行業務報告，民進黨立委高嘉瑜詢問共機持續擾台，我國如何避免他們消耗我方資源？

邱國正說，目前再做的有，國軍有戰備和訓練，目前把兩者結合來應對突然來的共機，也有一些作法，例如來的是慢速機，我方就不見得要是戰鬥機升空，也可以派無人機。

高嘉瑜詢問國軍戰機耗費的成本，黃志偉說，不同機種飛行成本不同，F-16每小時15萬、經國號22萬、P-3則是20萬，今年預算在作業維持費因應共機擾台，空軍多編21億，但還要看共機狀況，根據去年情況跟國防部自己判斷，這數字應該夠，但後續還是要看他們狀況。

高嘉瑜表示，共軍是否採取消耗戰，利用「狼來了」心態，久了鬆懈我方心房，以為來犯是常態而忽略危機，國防部是否有警覺？

邱國正說，這是常態，不是狼來了，是狼已經來了，國軍用這樣的心態準備，每天都是備戰狀態。

空軍 高嘉瑜 邱國正

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