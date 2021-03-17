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空軍證實本月底將在嘉義舉行 F-16V戰機接裝儀式
空軍嘉義基地四聯隊持續進行構改的F-16V戰機接裝，空軍參謀長黃志偉上午在立法院證實表示，空軍現已接裝42架F-16V，並將舉行接裝儀式。而據證實，空軍將在本月30日於嘉義辦理F-16V的接裝典禮，屆時將邀請總統蔡英文蒞會見證。
本報昨日報導空軍嘉義第四聯隊昨日上午低調進行F-16V作戰隊接裝儀式預演，下星期將舉行全兵力預演。國防部長邱國正上午列席立法院外交及國防委員會，黃志偉備詢時，進一步證實此事。
黃志偉表示，構改後的F-16V戰機現已擔負戰備任務，「它看的更遠，也打的更遠」，近期將舉行接裝儀式。
國防部曾表示，空軍與美方去年年底前可完成22架F-16交機。空軍F-16型機性能提升案，除提升匿蹤性能、武器彈藥掛載數量及視距外作戰能力外，更具備抗電子干擾的先進主動電子掃描陣列雷達（AESA），可提升戰機多目標接戰及遠距偵知能力。空軍的說法，目前進一步接裝至42架。
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