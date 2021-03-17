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台美合作高高空彈道飛彈防禦？ 邱國正：我方要努力

聯合報 / 記者徐偉真洪哲政／台北即時報導
國防部暗示將透過台美防空交流與美軍就高高空彈道飛彈防禦進行合作。國防部長邱國正（右）上午在立法院表示，「要談到什麼地步，我方當然要努力，雙邊思考研擬，才會有具體的談」。圖／取自立法院直播畫面
國防部暗示將透過台美防空交流與美軍就高高空彈道飛彈防禦進行合作。國防部長邱國正（右）上午在立法院表示，「要談到什麼地步，我方當然要努力，雙邊思考研擬，才會有具體的談」。圖／取自立法院直播畫面

國防部暗示將透過台美防空交流與美軍就高高空彈道飛彈防禦進行合作。國防部長邱國正上午在立法院表示，「要談到什麼地步，我方當然要努力，雙邊思考研擬，才會有具體的談」。

國防部作戰計畫次長室近期為爭取赴美進行防空交流向立法院爭取預算解凍表示，面對近期台海情勢嚴峻，中共陸續換裝東風十七、廿一、一百等新式彈道飛彈，威脅已擴張到第二島鏈外，另無人機威脅發展迅速，勢必形成不可忽視的不對稱作戰方式，我國防部公開宣示，須持續與美軍共同研商防禦對策，以建立共同作戰環境，「台美聯合防空交流」必須持續執行。所謂台美聯合防空交流，包括「整體空中及飛彈防禦（Integrated Air and Missile Defence，IAMD）」等。

由於相關彈種威脅並非主要針對台灣，而是關島等美國戰略目標，國防部作此宣示，等同證實將與美軍就高高空彈道飛彈防禦進行合作。

邱國正上午首度以國防部長身分赴立法院外交及國防委員會備詢，邱國正會前對這項議題受訪表示，我方跟友軍之間有很多溝通管道，有些議題可以加進去，有些可以持續談，都在這個範疇裡，但要談到什麼地步，我方當然要努力，雙邊思考研擬，才會有具體的談。

彈道飛彈 國防部 美軍

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