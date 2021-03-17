美日2+2會談確認台海和平重要性 邱國正：樂觀其成

美日二加二會談再度確認台灣海峽和平安定的重要性，國防部長邱國正今天表示，各國談到台海問題有共識，並認知我方面對敵國的壓力，對於未來合作和基礎都是正面的，我方樂觀、樂見其成。

邱國正今天列席立法院外交及國防委員會進行國防部業務報告，會議開始前接受媒體訪問。

由日本與美國外交及國防首長舉行，俗稱「二加二會談」的「日美安全保障協議委員會」16日在東京舉行，雙方再度確認台灣海峽和平安定的重要性。

邱國正說，各國家談到台海問題有共識的話，若我方遇到強大敵國，對我方有壓力，有這個認知對以後合作，不管是平常既有的基礎，或另外談一些議題，都是正面的，我方樂觀其成。

國防部日前公開宣示將與美軍共同建構聯合飛彈防禦機制，邱國正說，我方跟友軍之間有很多溝通管道，有些議題可以加進去，有些可以持續談，都在這個範疇裡，但要談到什麼地步，我方當然要努力，雙邊思考研擬，才會有具體的談。