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服役超過65年 海軍掃雷艦「永德軍艦」今除役
海軍掃雷艦「永德軍艦」服役65年，海軍艦隊指揮部192艦隊今天在海軍新濱營區舉行除役典禮。
軍聞社報導，典禮今天在海軍新濱營區舉行，由曾經擔任永德軍艦第六任艦長的192艦隊許艦隊長於典禮中正式宣布除役命令，接受呈繳單位旗、印信及艦名牌。
許艦隊長表示，為提升我國海軍水雷反制能力，以軍售管道向美國購買MSO-492 誓約號(PLEDGE)遠洋掃雷艦，於民國 84 年由時任參謀總長劉和謙上將主持成軍典禮，命名為永德軍艦。
艦隊長指出，永德軍艦平時主要執行「水雷偵測」、「感應掃雷」等任務，自美國接艦返國成軍，迄今已逾65年，經歷許多輝煌歲月，建立許多功勳事蹟與光榮歷史，將是海軍現役官兵們，見賢思齊的典範。
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