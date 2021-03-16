服役超過65年 海軍掃雷艦「永德軍艦」今除役

海軍掃雷艦「永德軍艦」服役65年，海軍艦隊指揮部192艦隊今天在海軍新濱營區舉行除役典禮。

軍聞社報導，典禮今天在海軍新濱營區舉行，由曾經擔任永德軍艦第六任艦長的192艦隊許艦隊長於典禮中正式宣布除役命令，接受呈繳單位旗、印信及艦名牌。

許艦隊長表示，為提升我國海軍水雷反制能力，以軍售管道向美國購買MSO-492 誓約號(PLEDGE)遠洋掃雷艦，於民國 84 年由時任參謀總長劉和謙上將主持成軍典禮，命名為永德軍艦。