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新一代飛彈巡防艦 海軍：「待精進」部分請中科院改進

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國艦國造的成功級艦「張騫」號。圖／聯合報系資料照片
國艦國造的成功級艦「張騫」號。圖／聯合報系資料照片

針對「新一代飛彈巡防艦」相關武器裝備構型，傳中科院研發成果無法符合海軍需求，將被迫尋求外購。海軍司令部今（16）日表示，海軍持續貫徹國艦國造政策，依規劃推動海軍各項建案；至於「待精進」部分請，中科院持續改進提升，海軍將審慎評估，以利全案推動。

本報報導，中山科學研究院迅聯計畫進度落後，海軍新一代巡防艦拖延三年無法開工，海軍希望捨棄缺乏造艦經驗的中科院，改由專業單位造艦，國防部每多掣肘。新式巡防艦之所以為新，是因為艦上作戰系統，與俗稱美軍的神盾系統相仿，只是為了適應台海防衛作戰環境，縮小規格，中科院研發有成果，但無法滿足海軍需求，海軍被迫尋求外購，以滿足建軍備戰需要。

對此，海軍司令部今（16）日表示，「新一代飛彈巡防艦」相關武器裝備構型係依照海軍作戰需求所設計規劃，艦上配置武器裝備，原則優先採用中科院自行研製完成作戰測評合格，符合海軍作戰需求，具備服勤的裝備為主，待精進部分請中科院持續改進提升，海軍將審慎評估，以利全案推動。

海軍司令部表示，海軍持續貫徹國艦國造政策，依規劃推動海軍各項建案，以建立符合防衛作戰之制海戰力，籲請國人支持。

海軍 中科院 飛彈

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