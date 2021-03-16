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軍方採購30公厘彈頭生產形成設備 國造生產線箭在弦上

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
205廠日前發布招標公告，計畫耗資近兩千萬元，採購30公厘彈頭生產形成機設備兩台。圖／取自政府招標公告網站
205廠日前發布招標公告，計畫耗資近兩千萬元，採購30公厘彈頭生產形成機設備兩台。圖／取自政府招標公告網站

國防部軍備局205廠自行建立CM34 30公厘機砲型雲豹甲車所需30鏈砲彈生產線，今年準備正式量產。205廠日前發布招標公告，計畫耗資近2000萬元，採購30公厘彈頭生產形成機設備兩台。

國防部軍備局表示，為落實國防自主政策，第202及205廠規劃於108年起至110年完成30公厘穿甲彈、高爆彈及訓練彈等3項彈藥研製。換言之今年起應可陸續量產。據透露，205廠自行建立CM34 30公厘機砲型雲豹甲車所需30鏈砲彈生產線，今年準備正式量產。原廠美商Alliant Techsystems Operations LLC已派遣兩名品質認證人員抵台，已接受14天防疫管理，近日就能展開認證事宜。

205廠日前發布招標公布，計畫以1929萬3500元預算採購30公厘彈頭生產形成機設備兩台，生產線運作箭在弦上。

國防部表示，30公厘機砲彈藥技轉合作108年即開始執行，生產線已完成組裝測試，狀況正常，符合原廠彈藥品質要求；現已展開第二階段自製作業，均符合規劃期程，預於今年底完成初期作戰測評。

官員證實，自行生產的30機砲彈目前也在接受陸軍戰測，而美方原廠認證代表已抵台正接受檢疫管理中，近日就能開始進行認證事宜，國防部對通過認證有信心，希望今年就能進行量產。

國防部 陸軍

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