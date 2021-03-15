國防部：國造潛艦今年預劃執行潛艦原型艦「安放龍骨」

立法院外交及國防委員會本週三將邀請國防部長邱國正列席進行業務報告，書面報告今天送至立法院。國防部首度表示，國造潛艦今年預劃執行潛艦原型艦「安放龍骨」。國防部同時也證實，面對中共機艦近期挑釁，國防部已滾動修訂「經常戰備時期突發狀況處置規定」，以肆應突發狀況。

本報曾報導，面對共軍挑釁，國防部去年11月間特別針對「經常戰備時期突發狀況處置規定」兩度進行「補充規定」與「增修訂」，以避免擦槍走火。並宣布今年一月起將於本月起編組赴國軍各營區、基地展開驗測。但國防部一度否認此事。

但邱國正上任後這份最新國防部業務報告卻披露，中共對台政策除重申「和平統一、一國兩制」基本方針及反對任何形式分裂作為外，並積極提升遠程兵力投射、渡海登島、抗擊外軍與戰略打擊能力，加速各式武器裝備研製與列裝；作戰演訓方面，共軍以對台作戰為想定，遂行各項戰演訓活動，去年自9月起頻密派遣機、艦常態化在我西南海空域進行侵擾，台海安全情勢益趨嚴峻。

國防部表示，為掌握當面安全情勢及有效應對敵情威脅，國軍除透過聯合情監偵監控敵情，並滾動修訂「經常戰備時期突發狀況處置規定」，以肆應突發狀況 確保國家安全。

國防部這項業務報告同時詳述我國建軍規劃以及「國防自主」政策等進度。報告內容指出，今年預劃執行潛艦原型艦「安放龍骨」、兩棲船塢運輸艦下水、高效能艦艇首艘交艦、快速布雷艇3艘交艇及新型救難艦開工等作業。根據國防部對外公布的工作期程，國造潛艦自去年開工，並預計在2024年下水，經過各項測試符合軍方所需，最快2025年交艦、正式服役。

報告同時指出，今年度軍事投資建案置重點於遠程打擊、制空作戰、制海作戰、國土防衛、資電網路作戰及聯合指管情監偵等，籌購快速提升可恃戰力的武器裝備，同時逐步強化後備部隊武器裝備，以提升部隊裝備效能。

而國軍去年10月送至立法院的上一份業務報告曾提及，當年重要軍事投資項目，在於持續執行新型野戰防空武器系統、國軍地面部隊C4ISR系統等項目，另在今年度新增機動反艦飛彈系統、長程反艦巡弋飛彈、岸基海軍監偵系統、網路戰防護系統等軍備、工事。