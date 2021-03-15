快訊

今一口氣新增5例境外移入！ 一通緝犯看守所確診

千坪農地賣1億好樂！ 發現這條 15位地主都傻了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國軍服裝供售站今起營運 國防部嗆：民間軍品店OUT

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部上午舉行國軍服裝供售站大直門市開幕儀式，現場由全聯、嘉裕兩大廠商開設的陸海空軍軍服、軍品供售站今起正式營運。記者洪哲政／攝影
國防部上午舉行國軍服裝供售站大直門市開幕儀式，現場由全聯、嘉裕兩大廠商開設的陸海空軍軍服、軍品供售站今起正式營運。記者洪哲政／攝影

國防部上午舉行國軍服裝供售站大直門市開幕儀式，現場由全聯、嘉裕兩大廠商開設的陸海空軍軍服、軍品供售站今起正式營運，除提供軍服訂作、電商領貨等服務外，軍中各式戰鬥靴、野戰背包、腰帶、水壺、外套、運動鞋等軍品一應俱全。國防部聯四助次李莒聲表示，官兵比較價格後，「絕對不會想到（民間）軍用品店去買」。

國防部長邱國正出席開幕儀式致詞表示，國防部為落實三軍統帥照顧國軍生活指示，積極推動各項政策，服裝補給制度革新就是其一，即時日起由全聯、嘉裕負責營運，服務三軍官兵，全台將設置15店面，還將以機動巡迴車提供服務。他表示，國防部要求執行這項任務者，一定要以官兵需求為出發點，並且將服裝供售政策做到透明化、系統話、資訊化，未來務必依據國軍官兵需要，精進改革。

國防部說，國軍「服裝供售站」採「實體店面」與「網路商店」併行，分於北、中、南及花東等地區設置15處實體店面及3個服務據點；並輔以「網路訂購」模式，官兵可透過手機APP或訂購網頁，隨時、隨地下訂，配送至如營區、住家、超市商店等指定地點。三軍官兵可依需求自行運用配發額度，至各地「服裝供售站」選購日常生活、操課訓練所需服裝，有效提升服裝供補效率與品質。

今日開幕的大直直營店分佈披露業務分配生態，全聯負責人數達八萬人的陸軍服裝、軍品供售，部分店面如鳳山站，還與全聯店面結合；而以西服訂製為本業的嘉裕西服負責海、空軍相同業務，但嘉裕因本業優勢，提供海空軍軍服「訂作」服務，各營區只要有15人以上申請，有專車直抵營區提供量測訂作服務。

而除了服裝之外，國軍服裝供售站也出售各項個人裝備，舉凡戰鬥靴、野戰背包、腰帶、水壺、外套、運動鞋等軍品一應俱全，不乏知名廠商品牌，對民間同質軍品商形成強大競爭，現場已引來疑似民間軍品廠商進場調查價格。並將各項品牌價格一一攝回。

媒體現場詢及國防部聯四助次李莒聲，若同樣品項官兵可否到民間軍品店採購？李表示，待官兵比較過官方供售站價格後，「絕對不會想到（民間）軍用品店去買」。供售站維持302廠的平價。

國軍服裝供售站也出售各項個人裝備，舉凡戰鬥靴、野戰背包、腰帶、水壺、外套、運動鞋等軍品一應俱全，不乏知名廠商品牌，對民間同質軍品商形成強大競爭。記者洪哲政／報導
國軍服裝供售站也出售各項個人裝備，舉凡戰鬥靴、野戰背包、腰帶、水壺、外套、運動鞋等軍品一應俱全，不乏知名廠商品牌，對民間同質軍品商形成強大競爭。記者洪哲政／報導
國防部上午舉行國軍服裝供售站大直門市開幕儀式，現場由全聯、嘉裕兩大廠商開設的陸海空軍軍服、軍品供售站今起正式營運。圖為全聯「軍版」福利熊。記者洪哲政／攝影
國防部上午舉行國軍服裝供售站大直門市開幕儀式，現場由全聯、嘉裕兩大廠商開設的陸海空軍軍服、軍品供售站今起正式營運。圖為全聯「軍版」福利熊。記者洪哲政／攝影
這項開幕儀式邀請國防部長邱國正（左一）蒞會致詞表示。記者洪哲政／攝影
這項開幕儀式邀請國防部長邱國正（左一）蒞會致詞表示。記者洪哲政／攝影
國軍服裝供售站也出售各項個人裝備，舉凡戰鬥靴、野戰背包、腰帶、水壺、外套、運動鞋等軍品一應俱全，不乏知名廠商品牌，對民間同質軍品商形成強大競爭。記者洪哲政／報導
國軍服裝供售站也出售各項個人裝備，舉凡戰鬥靴、野戰背包、腰帶、水壺、外套、運動鞋等軍品一應俱全，不乏知名廠商品牌，對民間同質軍品商形成強大競爭。記者洪哲政／報導
嘉裕因本業優勢，提供海空軍軍服「訂作」服務。記者洪哲政／攝影
嘉裕因本業優勢，提供海空軍軍服「訂作」服務。記者洪哲政／攝影
國防部上午舉行國軍服裝供售站大直門市開幕儀式，國防部長、參謀總長及各軍司令皆出席與會。記者洪哲政／攝影
國防部上午舉行國軍服裝供售站大直門市開幕儀式，國防部長、參謀總長及各軍司令皆出席與會。記者洪哲政／攝影
國軍服裝供售站也出售各項個人裝備，舉凡戰鬥靴、野戰背包、腰帶、水壺、外套、運動鞋等軍品一應俱全，不乏知名廠商品牌，對民間同質軍品商形成強大競爭，現場已引來疑似民間軍品廠商進場調查價格。並將各項品牌價格一一攝回。圖為示意，圖中人物和報導無關。記者洪哲政／報導
國軍服裝供售站也出售各項個人裝備，舉凡戰鬥靴、野戰背包、腰帶、水壺、外套、運動鞋等軍品一應俱全，不乏知名廠商品牌，對民間同質軍品商形成強大競爭，現場已引來疑似民間軍品廠商進場調查價格。並將各項品牌價格一一攝回。圖為示意，圖中人物和報導無關。記者洪哲政／報導
國軍服裝供售站也出售各項個人裝備，舉凡戰鬥靴、野戰背包、腰帶、水壺、外套、運動鞋等軍品一應俱全，不乏知名廠商品牌，對民間同質軍品商形成強大競爭。記者洪哲政／報導
國軍服裝供售站也出售各項個人裝備，舉凡戰鬥靴、野戰背包、腰帶、水壺、外套、運動鞋等軍品一應俱全，不乏知名廠商品牌，對民間同質軍品商形成強大競爭。記者洪哲政／報導
國軍服裝供售站也出售各項個人裝備，舉凡戰鬥靴、野戰背包、腰帶、水壺、外套、運動鞋等軍品一應俱全，不乏知名廠商品牌，對民間同質軍品商形成強大競爭。記者洪哲政／報導
國軍服裝供售站也出售各項個人裝備，舉凡戰鬥靴、野戰背包、腰帶、水壺、外套、運動鞋等軍品一應俱全，不乏知名廠商品牌，對民間同質軍品商形成強大競爭。記者洪哲政／報導

國防部 國軍

延伸閱讀

法院裁定美國軍方說法說服力不足 小米暫時擺脫禁止投資危機

我將與美軍建構高高空防禦網

阿兵哥手腳不乾淨 營區內當賊偷同袍生活費吃官司

傳雲豹甲車防塵套破裂 國防部：已列定期更換項目

相關新聞

拉法葉購艦74億回扣匯回生變？蔡清祥：程序還沒終結

拉法葉艦軍購弊案傳出我方要求將新台幣74億元的不法佣金匯回返還事宜生變；法務部長蔡清祥今天表示，並沒有所謂的生變的事，而...

權威官員首證實 潛艦國造紅區裝備輸出許可全到我手

國軍高層官員上午證實，潛艦國造所需包括「戰鬥系統整合」、「數位式聲納系統」及「輔助裝備系統」等紅區裝備，已全數取得輸出許...

獨／海軍兩棲船塢運輸艦今年下水 新艦現況首曝光

國防部今天表示，今年海軍預劃執行「鴻運專案」兩棲船塢運輸艦下水。新艦現況首度曝光，舷號暫定「1401」。

國防部：國造潛艦今年預劃執行潛艦原型艦「安放龍骨」

立法院外交及國防委員會本週三將邀請國防部長邱國正列席進行業務報告，書面報告今天送至立法院。國防部首度表示，國造潛艦今年預...

國軍服裝供售站大直門市開幕 網路訂購也可以

國防部國軍服裝供售站大直門市上午舉行開幕典禮，國軍此次與嘉裕西服與全聯福利中心合作，嘉裕西服主要承包海空軍軍服服務，供售...

國軍服裝供售站今起營運 國防部嗆：民間軍品店OUT

國防部上午舉行國軍服裝供售站大直門市開幕儀式，現場由全聯、嘉裕兩大廠商開設的陸海空軍軍服、軍品供售站今起正式營運，除提供...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。