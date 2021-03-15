國軍服裝供售站今起營運 國防部嗆：民間軍品店OUT

國防部上午舉行國軍服裝供售站大直門市開幕儀式，現場由全聯、嘉裕兩大廠商開設的陸海空軍軍服、軍品供售站今起正式營運，除提供軍服訂作、電商領貨等服務外，軍中各式戰鬥靴、野戰背包、腰帶、水壺、外套、運動鞋等軍品一應俱全。國防部聯四助次李莒聲表示，官兵比較價格後，「絕對不會想到（民間）軍用品店去買」。

國防部長邱國正出席開幕儀式致詞表示，國防部為落實三軍統帥照顧國軍生活指示，積極推動各項政策，服裝補給制度革新就是其一，即時日起由全聯、嘉裕負責營運，服務三軍官兵，全台將設置15店面，還將以機動巡迴車提供服務。他表示，國防部要求執行這項任務者，一定要以官兵需求為出發點，並且將服裝供售政策做到透明化、系統話、資訊化，未來務必依據國軍官兵需要，精進改革。

國防部說，國軍「服裝供售站」採「實體店面」與「網路商店」併行，分於北、中、南及花東等地區設置15處實體店面及3個服務據點；並輔以「網路訂購」模式，官兵可透過手機APP或訂購網頁，隨時、隨地下訂，配送至如營區、住家、超市商店等指定地點。三軍官兵可依需求自行運用配發額度，至各地「服裝供售站」選購日常生活、操課訓練所需服裝，有效提升服裝供補效率與品質。

今日開幕的大直直營店分佈披露業務分配生態，全聯負責人數達八萬人的陸軍服裝、軍品供售，部分店面如鳳山站，還與全聯店面結合；而以西服訂製為本業的嘉裕西服負責海、空軍相同業務，但嘉裕因本業優勢，提供海空軍軍服「訂作」服務，各營區只要有15人以上申請，有專車直抵營區提供量測訂作服務。

而除了服裝之外，國軍服裝供售站也出售各項個人裝備，舉凡戰鬥靴、野戰背包、腰帶、水壺、外套、運動鞋等軍品一應俱全，不乏知名廠商品牌，對民間同質軍品商形成強大競爭，現場已引來疑似民間軍品廠商進場調查價格。並將各項品牌價格一一攝回。