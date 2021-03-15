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權威官員首證實 潛艦國造紅區裝備輸出許可全到我手

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
我潛艦國造首艦模型。圖／本報資料照
我潛艦國造首艦模型。圖／本報資料照

國軍高層官員上午證實，潛艦國造所需包括「戰鬥系統整合」、「數位式聲納系統」及「輔助裝備系統」等紅區裝備，已全數取得輸出許可。目前造艦全數按預劃期程推進，唯一擔心的是新冠肺炎疫情影響外商裝備交運行政作業等不可抗力因素。首艘自製潛艦目前仍規劃2024年完工下水、次年交船。

高層官員表示，立法院目前仍因最後一項「輔助裝備系統」紅區裝備的輸出許可，凍結了潛艦國造部分預算，海軍也準備爭取解凍。官員表示，其實「這些都不是問題，紅區都有，問題是裝備哪時候回來，裝備要在測試站作整合後，再上船」。而這些任務目前都須按計畫節點推進。海軍將對立法院提出專案報告，爭取預算解凍。

在川普政府「開綠燈」的情況下，我國去年起得以採商購的方式對美採購包括「戰鬥系統整合」、「數位式聲納系統」及「輔助裝備系統」等紅區裝備。去年下旬傳出我方尚有兩項紅區裝備，包括數位聲納與一項輔助系統尚未取得輸出許可。中科院長張忠誠曾表示，今年一月有很大機會能取得；海軍造船發展中心主任邵維揚少將則表示，明年第一季能夠取得。

官員上午首度證實，紅區裝備輸出許可已全部到手，但最大問題是廠商會否因疫情影響裝備運送交付，我方仍在嚴密監控中。

潛艦 海軍 疫情

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