陸軍披露本島西部作戰區三大地下指揮所運作中

國防部日前首度披露國軍近年來以「重慶十四號」為名整建完成的地下指揮所，除本島的龍山營區、崑崙營區與泰山營區外，金防部、馬防部與東引指揮部地下指揮所也預計在今年由中科院完成相關護設備的強化與更新。

國軍民國98年以「重慶14號」專案為名，原預計在民國105年前，將國軍五大作戰區指揮中心地下化，並配合陸軍、海軍、空軍、參謀本部、防空飛彈指揮部與資電作戰指揮部，將通信設備與戰管設施全數更新、構連，總耗資約40億元，在本、外島建構新穎的戰管體系。

國防部在110年預算中為六、八、十軍團作戰區地下指揮所編列後續維持與化學防護系統經費近四千萬元，軍方強調主要是進行地下指揮所各建置系級及設施必要的檢、清潔、檢、調整或更換定更件與劣化件等預防保養及非計畫性維修。

國民黨立委馬文君提案表示，陸軍辦理各軍團地下指揮所工程與機電保養委製案預算列名實不符，她主張針對陸軍司令部後勤及通資業務項下的軍事裝備設施養護費3141萬5千元，凍結1000萬元。

馬文君說，軍團地下指揮所重慶專案前年已全數完工，缺失改進仍在執行，但沒多久現在又要編列三千多萬元去作地下指揮所機電工程的保養、委製與委修。工程前年才完工，不可能所有東西都過保固，她提醒軍方表示，好不容易執行十餘年後地下指揮所工程全數完工，但若缺改項目尚未完成，一定要要求廠商作好，而不是另編預算進行缺改。她說，之前工程作得並不好，陸軍應對所需預算完整說明。朝野最後決議凍結1000萬元，經書面報告同意後始得動支。

根據陸軍司令部公布的資料，民國110年六、八、十軍團作戰區地下指揮所後續維持經費、工程主體、電氣設施維護，需2507萬餘元；而各指揮所化學防護系統等設施維護保養及非計畫性故障維修作業，需1196萬元。

陸軍司令部說，相關經費主要用於提供各建置系統及設備必要的檢、清潔、校、調整或更換定更件與劣化件等預防保養及非計畫性維修服務。

而公布的地下指揮所，分別是六軍團龍山營區、十軍團崑崙營區、八軍團泰山營區。而金防部、馬防部與東引指揮部則將進行化學防護系統維護。計畫中並未出現澎防部。位於馬公港邊澎防部「莒光營區」遷移至東衛「拱北」，傳因地質問題，澎湖無法挖設地下指揮所。