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國防部不分日、夜頻繁突檢部隊 基層快被督「倒」了

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
「國防部長官來了！」民進黨立委蔡適應表示，參謀本部作戰計畫參謀次長年年辦理多項業務，造成基層單位額外負擔。示意圖／中華民國陸軍臉書粉專網頁
「國防部長官來了！」民進黨立委蔡適應表示，參謀本部作戰計畫參謀次長年年辦理多項業務，造成基層單位額外負擔。示意圖／中華民國陸軍臉書粉專網頁

國防部去年開始編組高司參謀到基層部隊「無預警」督導，109年就「突擊」檢查了147個單位，基層苦不堪言，立委批評此舉只會為戰訓繁重的基層部隊造成額外負擔。但國防部堅持要持續這項「一級督(輔)導一級」政策，但允諾會以「鼓勵、表揚」，取代「懲處、責難」。

民進黨立委蔡適應表示，參謀本部作戰計畫參謀次長年年辦理多項業務，造成基層單位額外負擔，據歷年來狀況觀之，目前督導政策明顯無法替國軍來正面益處。

國防部則解釋，為嚴肅國軍各級部隊軍紀安全與重大工作行成效，作計室依民國108年2月14日部頒「一級督(輔)導一級」聯合督導實施計畫，納編國防部聯參，每週區分夜間、平、假日，採無預警方式實施聯合督導一次，並將軍紀肇案、偏遠地區單位及主官到任未滿三個月的單位列為優先督導對象。

國防部表示，作計室109年度計督導旅級以下單位147個單位，軍紀案肇生相較108年度減少4.6%；110年國防部將持續精進一級輔導一級工作，協助消弭各級潛存安，落實防疫工作，提升各部隊工作警覺。

但國防部允諾，未來為降低部隊非必要干擾，採無預警督導，以提醒、注意取代校閱、檢查方式執行，輔導單位改進未臻周全之處外，要求免除執行繁複行政接待工作，此案行至今尚無因單位因遭到督導衍生懲處官兵情事，國防部也會以鼓勵、表揚，取代懲處、責難的精神，依督導成效，每季評選優單位前三名，至國防部接受表揚，以表彰單位,與維護部隊士氣。

國防部 國軍

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