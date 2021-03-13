數位發展部最後微調 首波組改3月底送出

首波組改將出爐，行政院預計3月尾聲將送出包含「數位發展部」、科技部改制「國家科學與技術委員會」，以及國防部「後備動員署」等相關組改草案。據了解，行政院原盼18日之前就送出組改，但為強化數位發展部治理功能，因此稍微將草案時間往後延。

3月底預計推出的首波組改草案，包含新增數位發展部、國防部後備動員署，以及科技部改制為國家科學與技術委員會。

行政院秘書長李孟諺表示，後備動員署組改草案有高度共識，美方軍事專家也曾點出台灣後備動能需加強，此規畫縱使一度在經費額度、量能上有所討論，仍是獲高度支持，因此列在首波。

數位發展部部分，李孟諺說，各方都有共識要趕快成立，未來數位發展部將主管通訊、傳播產業、網路基礎建設、資通訊安全等業務，預計整併科技部、科技會報辦公室、行政院資安處，以及國家通訊傳播委員會的通訊傳播產業與輔導業務，因為牽涉行政院、NCC、交通部、科技部、國發會等不同行政單位業務，至少要送出6個相關草案。

政委郭耀煌目前主導數位發展部相關規畫與會議，而政委唐鳳活躍於數位平台，也是政府與民間重要聯繫，兩人被推測是首屆數位發展部的熱門人選。李孟諺則說，大家都是在為國家做事，先把事情做好比較實在，相關人事盼外界不要過度臆測。

據了解，數位發展部草案盤整後，曾將版本呈給府院，也與黨團溝通，不過草案經多方檢視後發現，確實貼近業界需求，也掌握未來發展趨勢，但須強化數位發展部治理功能，因此再度進行微調，無法趕上下周四之前就送出組改，但因數位發展部的推動也不能等，預計月底就有望提出。

科技部長吳政忠日前則表示，科技部組改後將命名為「國家科學與技術委員會」，目前編制都不會改變，只是名稱些微調整，比如各個「司」將改為「處」，預算也不會變化太多。

行政院發言人羅秉成表示，首波組改會儘速送出，轉立院審議。不過，組改至今，尚有內政部、交通部改制為交通及建設部、經濟部改制經濟及能源部、環保署升格為環境資源部、農委會升格為農業部尚未完成，羅秉成說，後續環資部、農業部與故宮博物院等組改將持續討論，畢竟組改牽涉組織移撥、人員調動都是浩大工程，先討論妥當後才形成法律，會持續進行。