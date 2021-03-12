獨／特戰部隊首度部署淡水 戰術縱隊奔襲跨越關渡大橋

陸軍航空特戰指揮部「特二營」正在進行全長505公里戰術任務行軍訓練，今日清晨首度進入淡水河口，將與關渡指揮部共同演練河防作戰。本報獨家目擊特戰部隊在T-75機槍掩護下，徒步奔襲跨越關渡大橋，縱隊沿自行車道低調行軍進入淡水。

「淡水河反滲透作戰」是中樞「反斬首」作戰最外圍的戰備，由陸軍關渡指揮部部署裝騎連，以M48H戰車、CM34 30機砲車與標槍飛彈把守河口，近期陸軍獲令強化淡水河口防空措施，增加部署復仇者防空飛彈，與河口岸際的鷹式飛彈連線共同負責短程防空任務。

陸軍特戰部隊戰術行軍任務，首度規劃進入淡水河口，今、明兩日將在現地試行部署，與關指部裝騎連聯合實施河防反滲透作戰。記者清晨6時許目擊，先遣的特二營武裝部隊自八里一側河岸徒步行軍，奔襲跨越關渡大橋，在早起運動民眾注目下，部隊沿河岸自行車道與捷運軌道，行軍進入關指部淡水營區。

經詢陸軍航空特戰指揮部表示，特戰指揮部第二營戰術任務行軍訓練，本（3）月9日起，自桃園武漢營區出發，在北部地區展開為期21天，全長505公里任務訓練。

特二營戰術行軍訓練，今日進入第四天，主要訓練課目為模擬應急支援淡水河防演練。單位官兵在行軍任務中，接獲作戰區命令後，即透過乘車機動與徒步奔襲方式前往淡水地區，演練協力關指部聯兵營實施河防作戰，展現特戰部隊全方位作戰效能，達到「為戰而訓，平戰結合」的訓練成效。

航特部指出「戰術任務行軍」訓練，是特戰部隊駐地訓練要項之一，旨在結合國軍防衛作戰構想，演練特種作戰的戰術應用，全程採「想定結合現地實兵演練」方式，藉由周密計畫與管制，模擬實戰場景，演練特戰部隊指管通聯、戰術運用及戰鬥教練等作為，強化特戰部隊作戰能力，使其在山隘或濱海城鎮等作戰場景，均具備全方位作戰能力。