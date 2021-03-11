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又是運8反潛機 共機夜航侵入我西南防空識別區

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部發布我西南空域空情動態，1架運8反潛機（如圖，同型機）今天晚間侵擾我西南防空識別區（ADIZ）。圖/國防部提供
國防部發布我西南空域空情動態，1架運8反潛機（如圖，同型機）今天晚間侵擾我西南防空識別區（ADIZ）。圖/國防部提供

國防部發布我西南空域空情動態，1架運8反潛機今天晚間侵擾我西南防空識別區（ADIZ）；空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。

根據國防部官網「即時軍事動態」欄目紀錄，這是本月共機第六次侵入我西南防空識別區，另外是本月第一次夜航。

國防部發布我西南空域空情動態，1架運8反潛機今天晚間侵擾我西南防空識別區（ADIZ）。圖/國防部提供
國防部發布我西南空域空情動態，1架運8反潛機今天晚間侵擾我西南防空識別區（ADIZ）。圖/國防部提供

【中央社台北11日電】

國防部今天發布共機動態，1架運8反潛機晚間侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ）；空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。

國防部自去年9月17日起，在官網「即時軍事動態」專區發布共機動態。

根據2月共機動態，其中較受矚目是19日，共軍出動4架殲16戰機、4架殲轟7戰機、1架運9通信對抗機擾台；20日則是2架殲10機、2架殲16機、4架殲轟7機、2架轟6K機、1架運8反潛機，1天竟出現高達11架共機擾台。

國防部 空軍 飛彈 反潛機

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