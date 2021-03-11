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陸戰隊官兵助割洋蔥 指揮部：愛民助民、軍民一家
海軍陸戰隊正在屏東恆春半島派工助收洋蔥，傳有軍中基層反彈，但陸戰隊指揮部今天表示，已將洋蔥助收兵力納入年度兵力運用規畫，不影響部隊演訓任務執行。
國軍在屏東恆春半島助收洋蔥行之有年，儘管進入全募兵制，引發軍人當免費農工的負評，但在農村缺工的民意壓力下，陸戰隊本月起仍展開為期40天、每天200人的助收任務。
但傳有軍中基層向媒體投訴指稱，兩岸情勢緊張，海軍陸戰隊此時已被要求更加強戰訓本務，此時卻要支援採取洋葱，並不合理。
陸戰隊指揮部今（11）天表示，協助地方洋蔥助收是愛民助民與睦鄰「軍民一家」的具體展現。而陸戰隊已將洋蔥助收兵力納入年度兵力運用規劃，不影響部隊演訓任務執行。
陸戰隊指揮部說，已對支援洋蔥助收官兵均已完成勤前安全教育，做好妥善生活照顧及後續休假安排，籲請國人支持。
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