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陸戰隊官兵助割洋蔥 指揮部：愛民助民、軍民一家

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
海軍陸戰隊正在屏東恆春半島派工助收洋蔥。圖/本報資料照
海軍陸戰隊正在屏東恆春半島派工助收洋蔥。圖/本報資料照

海軍陸戰隊正在屏東恆春半島派工助收洋蔥，傳有軍中基層反彈，但陸戰隊指揮部今天表示，已將洋蔥助收兵力納入年度兵力運用規畫，不影響部隊演訓任務執行。

國軍在屏東恆春半島助收洋蔥行之有年，儘管進入全募兵制，引發軍人當免費農工的負評，但在農村缺工的民意壓力下，陸戰隊本月起仍展開為期40天、每天200人的助收任務。

但傳有軍中基層向媒體投訴指稱，兩岸情勢緊張，海軍陸戰隊此時已被要求更加強戰訓本務，此時卻要支援採取洋葱，並不合理。

陸戰隊指揮部今（11）天表示，協助地方洋蔥助收是愛民助民與睦鄰「軍民一家」的具體展現。而陸戰隊已將洋蔥助收兵力納入年度兵力運用規劃，不影響部隊演訓任務執行。

陸戰隊指揮部說，已對支援洋蔥助收官兵均已完成勤前安全教育，做好妥善生活照顧及後續休假安排，籲請國人支持。

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