國軍反無人機方案首曝光 短程飛彈快砲擊落中共無人機

國防部首度針對國軍反制無人機方案進行詳盡說明，國防部表示，國軍有能力掌握共軍中、大型無人機，運用地面短程防空飛彈、快砲予以擊落，小型無人機則將運用中科院「無人機防禦系統(UDS)」，進行電子干擾方式反制。

針對無人機威脅應處，國防部呈交立法院預算解凍案有詳盡說明，國防部並將無人機威脅依航高、航程與重量大小分為五類。

國防部表示，面對中共無人機威脅，國軍依「早期預警，先期應處」指導，運用聯合情監偵系統，及各型在空機與在航艦，加強本島周邊海、空域敵情動態的偵察、辨識、情傳、處理與管制作為，嚴密監控中共軍事活動，可有效掌握共軍無人機及艦艇，並秉持「不怯敵，不挑釁」的原則，及愈接近本島，愈積極反應」的指導，依「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」，即時妥慎應處。

而在無人機分類上，國軍依機型、航高、航程及重量，區分為五類，第1、2類小型無人機多為商用遙控無人機，可經簡易改裝，具備掛載或酬載各類爆裂物之能力；第3至5類中、599公斤以上大型無人機，可視為一般飛機目標，通常為軍規等級，可執行大型觀測及攻擊任務。

國防部表示，針對中、大型無人機，國軍利用聯合情、監、偵系統，均可有效掌握共軍之中、大型無人機動態，並以「整體防空」防禦機制，採「重層防禦」方式實施反制，依序以戰機機砲、偵巡艦防空飛彈及地面短程防空飛彈、快砲予以擊落，而考量經濟效益，地面中、長程防空飛彈僅保持追蹤監視，並完成發射準備，依令射擊。