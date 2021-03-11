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因應兩岸情勢憲兵受命強化中樞防務 操演有價首曝光

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
憲兵指揮部表示，今年因應兩岸情勢，憲指部遵國防部指導強化各項戰備訓練，於漢光演習期間實施特勤隊聯合反特攻與公山機場反機降等實兵操演，且每月戰備任務訓加強甲車機動演練，確保中樞安全。圖／軍聞社
憲兵指揮部表示，今年因應兩岸情勢，憲指部遵國防部指導強化各項戰備訓練，於漢光演習期間實施特勤隊聯合反特攻與公山機場反機降等實兵操演，且每月戰備任務訓加強甲車機動演練，確保中樞安全。圖／軍聞社

憲兵指揮部證實，因應兩岸情勢，憲指部受命強化中樞防務，各項演訓的事務費增加。而因應近期共機擾台頻繁，區域情勢嚴峻，憲兵遵國防部指導，針對敵情威脅，持恆強化戰備演練，確保中樞安全。

憲兵指揮部所屬「作戰綜合作業」項下事務費預算，今（110）年編列2478萬元，立法院質疑，許多國家慶典因疫情規模縮小，但憲令部警衛派出所需事務費用等，比去年增列61萬5000元。

憲兵指揮部在爭取預算解凍的報告中表示，今年因應兩岸情勢，憲指部遵國防部指導強化各項戰備訓練，於漢光演習期間實施特勤隊聯合反特攻與松山機場反機降等實兵操演，且每月戰備任務訓加強甲車機動演練，確保中樞安全。

憲兵指揮部披露，去年漢光演習實兵驗證，事務費需75萬2100元；戰備任務訓練耗資32萬8305元；特種警衛任務需24萬291元；國慶警衛任務40萬1500元；軍中「一級輔導一級」任務出差，也需10萬560元。

而受新冠肺炎影響，109年元旦升旗、中樞春、秋祭與國慶大會、國慶酒會，雖然縮小規模，但勤務兵力仍維持正常派遣，110年將比照109年規模辦理。

因應近期共機擾台頻繁，區域情勢嚴峻，憲兵遵國防部指導，針對敵情威脅，持恆強化戰備演練，確保中樞安全，各項典禮雖受疫情影響縮小，但警衛勤務仍正常派遣，為有效行衛戍中樞、戰備演練與特種勤務等任務，籲請立院支持預算。

憲兵 漢光演習 國慶

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