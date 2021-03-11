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國軍「日系鐵金鋼」心戰喊話車首曝光！能偽冒各式音效欺敵

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部心戰大隊新舊型心戰喊話車性能對照。圖／取自國防部立院預算解凍報告
國防部心戰大隊新舊型心戰喊話車性能對照。圖／取自國防部立院預算解凍報告

國防部政治作局執行野戰喊話車汰換作業，首波獲得1140萬元預算以有「日系鐵金鋼」改裝TOYOTA HILUX皮卡改裝兩輛，新車外觀示意首度曝光。國防部表示，新型心戰喊話車不但有效音距，從舊型的1500公尺提升到3500公尺，車上還有偽冒各類音訊、使敵畏戰、懼戰的音效後製設備，預計今年下旬驗收交貨。

國防部表示，心戰大隊三中隊，主要任務遂行戰場心戰、文宣作業及協助戰區執行反敵心戰，藉以發揮心戰戰力，支援軍事作戰任務達成。現編制有以悍馬車為載台的心戰喊話車6輛，98年接收至今，車輛機齡已超過25年，已超過年限，裝備老舊，有效喊話距離僅1500公尺。

國防部認為，戰術心戰仍是戰場上不可或缺的一環，心戰喊話車要適應各種地形，遂行對敵心戰、對內宣傳的戰術心戰任務，有不可取代的價值。美軍心戰部隊仍運用心戰喊話與軍事欺敵作為，參與各項軍事行動，有效安撫群眾及勸降敵軍。

國防部說，新式野戰心戰喊話車去年11月由金賓汽車得標，首批兩輛新車計畫今年七、九月履約驗結。新型野戰喊話車具備越野性及機動喊話能力，平時可防災，實施區域性廣播，車上資訊設備能產製影片、海報及傳單等多元文宣品，能結合各縣市政府及各平面、電子媒體與網路社群平台傳播能量，增加災防資訊透明度。

國防部進一步指出，新型心戰喊車戰時則依台澎防衛作戰構想，野戰喊話作業車配合本各作戰區兵火力運用，針對第一波登陸或空降敵軍，在其立足未穩、缺乏重型裝備支援時，依指揮官決心對重點地區敵軍，配合優勢兵火力運用，實施心戰喊話，誘發敵軍產生信心危機，以瓦解戰鬥意志。

為提升戰場喊話揚聲器效能與軍事欺敵輔助作為，心戰喊話車隨車增建音效後製設備，可偽冒各類聲源，透過聲量可達3500公尺的新式揚聲器播送，混淆敵軍情報判斷，造成敵軍畏戰、懼戰、反戰情緒，動搖敵軍作戰意志。

國防部心理作戰大隊計畫採購六輛新式心戰喊話作業車，日前以「標準四門硬頂車等七項」為名決標，連同相關設備，由金賓汽車股份有限公司以4320萬元得標。據證實，新型心戰喊話車將以TOYOTA HILUX皮卡進行改裝。據稱這型先進喊話車，將是政戰體系在現代戰爭中唯一能納入作戰序列的戰力。

不過，立法院日前審查相關預算，僅同意以1440萬元預算先行改裝兩輛。據了解，這項採購契約有但書註明，若後續四到六輛預算未獲立法院支持，就暫以改裝兩輛為止。

國防部心戰大隊新型心戰喊話車示意圖。圖／取自國防部立院預算解凍報告
國防部心戰大隊新型心戰喊話車示意圖。圖／取自國防部立院預算解凍報告

國防部 立法院 TOYOTA

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