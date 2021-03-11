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反制中共艦艇擾台 兩棲登陸履車也耗損

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
海軍外購軍備零附件運費近今年(110)大增，海軍披露是中共艦艇擾台頻次較往年大幅增加所致，其中因反制共軍造成耗損的軍備，包括了兩棲登陸履車。本報資料照
海軍外購軍備零附件運費近今年(110)大增，海軍披露是中共艦艇擾台頻次較往年大幅增加所致，其中因反制共軍造成耗損的軍備，包括了兩棲登陸履車。本報資料照

海軍外購軍備零附件運費近今年(110)大增，海軍披露是中共艦艇擾台頻次較往年大幅增加所致，其中因反制共軍造成耗損的軍備，包括了兩棲登陸履車。

媒體傳稱共軍去年下旬將在東沙島演習，海軍陸戰隊因此以移地訓練方式，駐防東沙島。海軍在預算解凍案中，披露兩棲登陸車也參與反制共軍行動造成耗損。

由於今（110）年「採購及外購軍品作業費」中「業務費」預算編列7087萬1千元。倍增於109年度編列4635萬元、108年度4636萬7千元，為嚴格監督國防預算管理與財政紀律，立法院因此凍結300萬元款項。

海軍司令部在爭取解凍的報告中表示，外購軍品作業費增加，是因中共艦艇擾台頻次較往年大幅增加，造成各型艦艇、兩棲登履車、直升機航材裝備零附件籌補運輸求增加。

海軍司令部指出，108、109年運費均編列3165萬餘元，108年運送交付372項、12萬4258件；109年度交運1萬2240項、34萬162件，運費不足1900萬元。另外，今（110）年預交運1萬6620項、332萬7604件，依執行實況調增運費2504萬元。

海軍司令部表示，海軍已要求各單位針對後續裝備維保需求的零附件，適切審查、空運輸條件，減少高價空運次數，改採平價海運模式執行運輸作業，節約運費，以維持整體國軍戰演訓任務遂行。

海軍 東沙島 中共

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