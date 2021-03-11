疫情當頭！海軍敦睦遠訓「不出港」 暑期訓練「靠港」實施

海軍宣示「110年敦睦遠航訓練」因疫情嚴峻，改為「不出港」的暑期訓練，納編的艦艇將航抵左營軍港泊靠，供海軍官校及政戰學校應屆畢業生進行暑期訓練及簽證。

目前國際疫情嚴峻，海軍將「110年敦睦遠航訓練」任務，調整為「海軍官校110年應屆畢業生暑期訓練」，採岸訓四週及港訓四周方式，執行應屆畢業生艦艇實作訓練及艙面、輪機航行值更官簽證。

海軍司令部說，將秉持訓練能量不變、強度不變，妥善規劃海軍官校及政戰學校應屆畢業生暑期訓練及簽證，以利學生未來畢業任官後，順利銜接艦隊與部的實務工作。

海軍司令部說，訓練期間，依中央疫情指揮中心指導，落實各項防疫作為，任務官兵及學生全程配戴口罩，課前量體溫、手部酒精消毒，協訓艦艇採人員分艙分流方式，於上下午實艙間消毒及換氣作業，人員若有疑似新冠肺炎或身體不適者，立送醫檢查治療。