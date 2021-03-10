台灣6年內恐面臨中共顯著威脅？學者這麼看

美軍印太司令部司令戴維森9日表示，憂心中共正在加速其野心企圖，台灣也是企圖之一，6年內恐面臨顯著威脅。學者分析，這是戴維森料敵從寬的觀察，他的發言是在提醒美國和美國國會在預算和軍事編列上要有所作為，才不會讓6年後的情況不明。

國防安全研究院軍事戰略暨產業所長蘇紫雲表示，戴維森是第一線指揮官，能掌握到比較完整的軍事情報，發言是他料敵從寬的觀察，在戰略面可以顯示共軍的意圖，也就是部隊的配置方向和動態，戰術上也顯示中共裝備、機艦的活動狀況，及中共新式裝備的發展。

蘇紫雲說，2027年是中共建軍百年，那年還有全國人大要召開，面臨習近平是否連任的問題，所以是重要的1年，因此有意圖要完成所謂的政治目標，所以在政治目標和實力都有準備的情況下，戴維森認為未來6年是中共對台動武的危險期。

台灣國際法學會副秘書長林廷輝說，戴維森和前任印太司令等人，都是對中國態度比較強硬的司令，解放軍打算在2035年完成所有軍事化措施，2027年海軍要完整超越美國，中國海軍現在像下水餃一樣，軍艦數目已經超越美國，達到300多艘，美國約200多艘，不過雖然在「量」超越美國，美國必須在「質」上防範，避免中國軍力主宰東亞海域。

林廷輝說，戴維森的發言是對美國提出警訊，希望國會針對國防授權法、台灣保證法裡提到，協助台灣強化軍事防衛力量，並不是說解放軍現在就能解放台灣，而是要提醒美國，未來6年是關鍵，國會在預算和軍事編列上要有所作為，才不會讓6年後的情況不明。