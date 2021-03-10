快訊

神結論！梅根稱「所有人都是贏家」 對專訪不後悔

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台灣6年內恐面臨中共顯著威脅？學者這麼看

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
美國印太司令部司令戴維森（Phil Davidson）。取材自美軍印太司令部官網
美國印太司令部司令戴維森（Phil Davidson）。取材自美軍印太司令部官網

美軍印太司令部司令戴維森9日表示，憂心中共正在加速其野心企圖，台灣也是企圖之一，6年內恐面臨顯著威脅。學者分析，這是戴維森料敵從寬的觀察，他的發言是在提醒美國和美國國會在預算和軍事編列上要有所作為，才不會讓6年後的情況不明。

國防安全研究院軍事戰略暨產業所長蘇紫雲表示，戴維森是第一線指揮官，能掌握到比較完整的軍事情報，發言是他料敵從寬的觀察，在戰略面可以顯示共軍的意圖，也就是部隊的配置方向和動態，戰術上也顯示中共裝備、機艦的活動狀況，及中共新式裝備的發展。

蘇紫雲說，2027年是中共建軍百年，那年還有全國人大要召開，面臨習近平是否連任的問題，所以是重要的1年，因此有意圖要完成所謂的政治目標，所以在政治目標和實力都有準備的情況下，戴維森認為未來6年是中共對台動武的危險期。

台灣國際法學會副秘書長林廷輝說，戴維森和前任印太司令等人，都是對中國態度比較強硬的司令，解放軍打算在2035年完成所有軍事化措施，2027年海軍要完整超越美國，中國海軍現在像下水餃一樣，軍艦數目已經超越美國，達到300多艘，美國約200多艘，不過雖然在「量」超越美國，美國必須在「質」上防範，避免中國軍力主宰東亞海域。

林廷輝說，戴維森的發言是對美國提出警訊，希望國會針對國防授權法、台灣保證法裡提到，協助台灣強化軍事防衛力量，並不是說解放軍現在就能解放台灣，而是要提醒美國，未來6年是關鍵，國會在預算和軍事編列上要有所作為，才不會讓6年後的情況不明。

中共 解放軍 海軍

延伸閱讀

美印太司令示警中共6年併吞台灣 國防部：提升戰力因應

相關新聞

台灣6年內恐面臨中共顯著威脅？學者這麼看

美軍印太司令部司令戴維森9日表示，憂心中共正在加速其野心企圖，台灣也是企圖之一，6年內恐面臨顯著威脅。學者分析，這是戴維...

美印太司令示警中共6年併吞台灣 國防部：提升戰力因應

美國印太司令部司令戴維森日前提出警訊表示，台灣很可能會在6年內面臨中共顯著威脅。國防部今天回應表示，國軍將把美方所提相關...

共軍一架運-8反潛機 今侵入我西南防空識別區

國防部發布西南空域空情動態，中共解放軍一架運-8反潛機，今（10）日下午侵入我西南防空識別區，空軍除派遣空中巡邏兵力應對...

海軍：敦睦遠訓受國際疫情影響 已調整為暑訓執行

位於南太平洋的友邦帛琉共和國，可望和我國簽訂「旅遊泡泡」。外界建議宣布取消的海軍110年度敦睦遠航支隊，應該恢復舉辦。但...

駐台大使證實 帛琉總統惠恕仁將訪台

帛琉駐台大使歐克麗今天證實，帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）將訪台，確切時間則視台帛何時執行旅遊...

國軍完成105公厘輪型戰砲甲車砲塔研發 戰車砲年底獲得

軍備局正積極研發「105公厘輪型戰砲甲車」，國防部表示，中科院為此案對美採購的兩門M68A2戰車砲，美政府已核准輸出，預...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。