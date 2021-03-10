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海軍：敦睦遠訓受國際疫情影響 已調整為暑訓執行
位於南太平洋的友邦帛琉共和國，可望和我國簽訂「旅遊泡泡」。外界建議宣布取消的海軍110年度敦睦遠航支隊，應該恢復舉辦。但海軍司令部今天表示，遠訓因受國際疫情嚴峻影響，已調整為暑期訓練方式執行。
帛琉駐台大使歐克麗今天證實，帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）將訪台，確切時間則視台帛何時執行「旅遊泡泡」，「可能落於3月底或4月初」。
海軍司令部表示，海軍敦睦遠訓敦訪國，均依國防部及中央流行疫情指揮中心指導辦理。
海軍司令部表示 ，110年遠訓因受國際疫情嚴峻影響，已調整為暑期訓練方式執行。
據了解，所謂暑期訓練，即海官、政戰兩校畢業生在左營泊港的軍艦實施訓練，軍艦不出港。
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