美印太司令示警中共6年併吞台灣 國防部：提升戰力因應

美國印太司令部司令戴維森日前提出警訊表示，台灣很可能會在6年內面臨中共顯著威脅。國防部今天回應表示，國軍將把美方所提相關內容，列為敵可能行動方案，做好因應準備。

美軍印太司令部司令戴維森9日向聯邦參議院軍事委員會工作報告，被問到台海潛在衝突時間表，戴維森表示，憂心中共正在加速其野心企圖，在2050年前取代美國的世界領導地位，「台灣也是中共野心企圖之一」，6年內恐面臨顯著威脅。

戴維森答覆參議員蘇利文（Dan Sullivan）詢問表示，這10年的憂慮非常明確，不只是中共投入的船艦、飛機和火箭數量，還有包括對香港、新疆和西藏的掌控能力，以及對南海與東海的實際控制。

國防部今天回應本報詢問表示，中共始終未放棄以武力解決兩岸問題，國軍將在既有的基礎上，持續強化戰備整備，提升戰力；並對美方所提相關內容，列為敵可能行動方案，做好因應的準備。