共機擾台頻繁 國防部表示空軍飛行時數約年增一千小時

共機頻繁擾台，並集中於防空識別區西南角，國防部表示，統計空軍109年1至11月年度飛行總時數約5萬5500小時，扣除戰演訓任務1萬1800小時，訓練時數為3萬3700小時，相比近3年同期間時數約3萬2700小時，增加約1000餘小時，主要是因應中共擾台情況，臨時轉用在空訓練機應對兵力所致，增幅約3%，對空軍飛訓影響不大，不會受共機擾台影響。

國防部送交立法院預算解凍報告表示，共機自109年9月起逐次增加擾台頻次，國軍依照「國軍經常戰備時期突發狀況處規定」，派遣適當兵力，運用攔截、警戒驅離和防空飛彈追監等手段應處。空軍在戰備任務上執勤的頻次略增，但擾台區域多以防空別區西南角為主，對我軍訓練東、西部空域科目及演習任務規劃較無影響。

國防部表示，空軍109年度訓練包括基礎訓練、駐地訓練、基地訓練、兵種協同訓練及軍種聯合訓練，均依計畫如質完成。另統計109年1至11月年度飛行總時數約5萬5500小時，扣除戰演訓任務1萬1800小時，訓練時數為3萬3700小時，相比近3年同期間時數約3萬2700小時，增加約1000餘小時，主要是因應中共擾台情況，臨時轉用在空訓練機應對兵力所致，增幅約3%，對空軍飛訓影響不大，不會受共機擾台

國防部表示，共機自109年9月增加擾台頻次，國軍均派遣攔截監控兵執行應對，造成機隊維護及油料成本相對增加，因此在去年十月份己調整共機襲擾我空域的應處模式，若共機為慢速機，已改以C-130機或P-3C反潛機應對，並針對廣播離、在空警戒及追蹤監視等加強應處作為。