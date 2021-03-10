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國軍完成105公厘輪型戰砲甲車砲塔研發 戰車砲年底獲得
軍備局正積極研發「105公厘輪型戰砲甲車」，國防部表示，中科院為此案對美採購的兩門M68A2戰車砲，美政府已核准輸出，預計今年（110）9月交貨。
國防部提交立法院報告指出，規劃研發的105公厘輪型戰車未來將配屬聯兵營執行第一線打擊與反裝甲任務，由軍備局生製中心第202廠整合中科院武器統及209廠底盤載具研產能量，並開發新式105公厘穿甲彈。
國防部表示，軍備局自108年研發至今，已完成砲塔系統、底盤載具內部結構、夕型設計規劃、電腦模擬及新型彈藥開發，全案行進度已達40%。而今年預計完成第一輛樣車初步整合、第二輛樣車料件籌補整後文件初步編撰。
國防部表示，為利105砲塔研發，中科院已於M68A2戰車砲購案外要求廠商提供機械藍圖等七項技術文件，以利整合開發，相關藍圖已於1月22日簽署廠商支援協定，上月獲得。
國防部同時表示，兩門M68A2戰車砲，美政府於109年12月4日核准輸出，交貨期為110年9月。
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