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國軍獵豹偵搜車火力偵搜配備首曝光 兵監單位裝訓部
國防部軍備局以「獵豹專案」自行開發4X4偵搜戰鬥車，一份預算解凍報告日前送到立法院，內容披露疑似研發中的樣車模型。但軍備局今日澄清，相關圖示僅為示意，實際樣車模型本月底將由陸軍裝訓部等單位進行第二次驗證後，才能確定外觀。而國造新式4X4偵搜戰鬥車，由於未來主要配賦在陸軍聯兵營裝騎連，所以兵監單位為裝甲訓練指揮部，預判有三百餘輛需求。
立法院指出，「獵豹專案」全案計需5億6000萬元，執行期程110至113年，今年在軍備局預算案第5目「一般裝備」項下編列1億元預算，此案研發方式、成本有待說明，因此凍結1000萬元，要求軍備局說明。
軍備局提交立法院預算解凍報告指出，該局依陸軍實需，規劃研製具強化防護力、偵搜力及適切火力的偵搜戰鬥車，替換目前「悍馬偵搜車」或「M113甲車」，解決悍馬車裝備老舊、馬力不足、維保困難、防護力不足及缺乏監偵裝備等問題，以有效提升陸軍聯兵營偵搜能力。
軍備局表示，新型偵搜車藉由209廠八輪甲車研發及產製經驗，開發新式4X4樣車式底盤，整合中科院「光電偵搜系統」及205廠「12.7公厘遙控槍塔」，完成偵蒐戰鬥車開發，以符合陸軍需求。
軍備局說，此案規劃於110至113年度編列5億6000萬元，開發四輛偵搜戰鬥研任務，今年（110）完成第一輛樣車開發，明年完成驗證測評，112年完成2、3、4輛樣車整合開發及研發測評，113人完成初期作戰測評。
報告中披露主次系統供應商圖表，內容出現疑似原型車圖樣。但軍備局澄清，軍備局確實已完成木製1:1樣車模型，但業經陸軍修訂，報告相關圖示僅為示意，實際樣車模型本月底將由陸軍副司令率陸軍裝訓部等單位進行第二次驗證後，才能確定外觀。而此車未來首要配備在裝騎連，因此兵監單位為裝訓部。
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