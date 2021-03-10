國軍獵豹偵搜車火力偵搜配備首曝光 兵監單位裝訓部

國防部軍備局以「獵豹專案」自行開發4X4偵搜戰鬥車，一份預算解凍報告日前送到立法院，內容披露疑似研發中的樣車模型。但軍備局今日澄清，相關圖示僅為示意，實際樣車模型本月底將由陸軍裝訓部等單位進行第二次驗證後，才能確定外觀。而國造新式4X4偵搜戰鬥車，由於未來主要配賦在陸軍聯兵營裝騎連，所以兵監單位為裝甲訓練指揮部，預判有三百餘輛需求。

立法院指出，「獵豹專案」全案計需5億6000萬元，執行期程110至113年，今年在軍備局預算案第5目「一般裝備」項下編列1億元預算，此案研發方式、成本有待說明，因此凍結1000萬元，要求軍備局說明。

軍備局提交立法院預算解凍報告指出，該局依陸軍實需，規劃研製具強化防護力、偵搜力及適切火力的偵搜戰鬥車，替換目前「悍馬偵搜車」或「M113甲車」，解決悍馬車裝備老舊、馬力不足、維保困難、防護力不足及缺乏監偵裝備等問題，以有效提升陸軍聯兵營偵搜能力。

軍備局表示，新型偵搜車藉由209廠八輪甲車研發及產製經驗，開發新式4X4樣車式底盤，整合中科院「光電偵搜系統」及205廠「12.7公厘遙控槍塔」，完成偵蒐戰鬥車開發，以符合陸軍需求。

軍備局說，此案規劃於110至113年度編列5億6000萬元，開發四輛偵搜戰鬥研任務，今年（110）完成第一輛樣車開發，明年完成驗證測評，112年完成2、3、4輛樣車整合開發及研發測評，113人完成初期作戰測評。