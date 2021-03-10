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軍備局自製30鏈砲彈 美原廠代表抵台準備實施認證
國防部軍備局205廠自行建立CM34 30公厘機砲型雲豹甲車所需30鏈砲彈生產線，今年準備正式量產。原廠美商Alliant Techsystems Operations LLC已派遣兩名品質認證人員抵台，目前正在接受十四天防疫管理，近日就能展開認證事宜。
國防部軍備局表示，為落實國防自主政策，第202及205廠規劃於108年起至110年完成30公厘穿甲彈、高爆彈及訓練彈等3項彈藥研製。換言之今年起應可陸續量產。
軍備局205廠大前年就到國外考察並採購相關生產設備，先建立30鏈砲穿甲彈生產線進行試製，去年底完成自行生產30公厘MK44鏈砲彈藥效益評估，外傳這項生產線設備的投資金額預估約10億元。
而205廠陸續執行搬遷至大樹新廠址業務，據了解，在各軍品生產線不能中斷、先建後遷原則下，軍備局目前規劃地下靶場將先行遷建，
官員證實，自行生產的30機砲彈目前也在接受陸軍戰測，而美方原廠認證代表已抵台正接受檢疫管理中，近日就能開始進行認證事宜，國防部對通過認證有信心，希望今年就能執行量產。
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