軍備局自製30鏈砲彈 美原廠代表抵台準備實施認證

農曆年前後，我陸軍展示了蘭陽指揮部反裝甲連以標槍飛彈，執行反制氣墊船等共軍登陸載具的任務。根據報導，國軍在澎湖防衛指揮部、蘭陽指揮部、關渡指揮部等所屬的反裝甲連都配備標槍飛彈，藉其（紅外線FPA焦平陣列）自動導引能力，在夜晚、雨霧等惡劣天侯條件下，攻擊氣墊登陸艇或沖翼艇等高速突擊登陸載具，以有效防禦河口與適合登陸的灘岸水際。

2021-03-09 15:47