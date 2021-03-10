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中共企圖併吞台灣 美印太司令：威脅可能就在6年內

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國印太司令部司令戴維森（Phil Davidson）。(取材自美軍印太司令部官網)
美國印太司令部司令戴維森（Phil Davidson）。(取材自美軍印太司令部官網)

美軍印太司令部司令戴維森9日向聯邦參議院軍事委員會工作報告，被問到台海潛在衝突時間表，戴維森表示，憂心中共正在加速其野心企圖，在2050年前取代美國的世界領導地位，「台灣也是中共野心企圖之一」，6年內恐面臨顯著威脅。

戴維森答覆參議員蘇利文（Dan Sullivan）詢問表示，這10年的憂慮非常明確，不只是中共投入的船艦、飛機和火箭數量，還有包括對香港、新疆和西藏的掌控能力，以及對南海與東海的實際控制。

戴維森說，「我憂心他們加速其野心企圖，取代美國和基於國際規範的領導地位」，戴維森說，他認為中共想在2050年之前達成這項目標。

「在那之前，台灣也是他們的野心企圖之一」，戴維斯說，「我認為近10年威脅相當顯著，老實說，可能就在未來6年內。」

戴維森表示，美國過去40多年的「戰略模糊」政策，協助台灣維持現狀，他同意應定期檢視，並持續穩定對台軍售。

在書面證詞中，戴維森提到，美國與台灣基於台灣關係法、美中三聯合公報和六項保證維持實質關係，美方提供台灣國防物資與服務，使台灣維持自我防衛能力，得以面對威脅。

戴維森（Philip Davidson）稱印太為美國未來最重要區域，且仍是美國最主要的戰區，他也提到中國大陸是最主要的挑戰。

戴維森即將退役，這可能是他最後一次以印太司令身分赴國會作證，國防部日前宣布由現任太平洋艦隊司令阿基里諾（John Aquilino）接掌印太司令部。

中共 南海 美軍

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