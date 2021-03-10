海軍銳鳶無人機隊 合格外部操作手滿編還差一員

銳鳶無人機去年因應共軍操演，「前進」部署東沙島，執行周邊海域預警任務。海軍司令部表示，銳鳶無人機隊目前為止具操作合格證書人數已達14人，編現比達93%，已可支援海軍年度重大演訓任務。

民進黨立委蔡適應向國防部提出質詢，引述審計部對銳鳶無人機專案審查內容，指銳鳶機隊操作員編制應有17人，但領有合格操作證書者卻僅10人，培訓待加強。

海軍司令部回應表示，對銳鳶無人機外部操作手培訓及簽證從未間斷，106年9月1日銳鳶無人機自陸軍移交海軍時，外部操作手編制15員，但僅有9員移交，經海軍培訓，目前為止具合格證書人數達到12人，另有兩人正培訓中，今年1月時已有14人，達93%，已可支援海軍年度重大演訓任務。

海軍說，後續將針對無人機培訓學員及初級班訓員，增加相關學、術輔導，強化銳鳶無人機操作熟練度，以利後續高級班及師資培訓，提高操作人員效益。

海軍表示，今年將持續管制銳鳶無人機外部操作手培訓狀況，希望達到編制15人的目標，並請中科院協助外部操作手培訓，提升人員晉等中、高級手，擴充整體師資種能，避免人員因離職、退伍等因素造成編現不符情事，以發揮銳鳶無人機最大操作效益。