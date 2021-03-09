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台海空防最前線 軍友社慰勞台南、嘉義基地
近年來中共軍機頻頻出沒在台灣西南方、我方宣告為防空識別區的空域內，迫使國軍必須不斷派出戰機起飛攔截監控。空軍第一聯隊（台南，經國號）、第四聯隊（嘉義，F-16），由於位置最接近，因此相關任務也最繁忙。中華民國軍人之友社理事長李棟樑今天前往兩處基地慰問，對官兵堅守崗位捍衛國家安全，表示肯定與感謝。
李棟樑與軍友社秘書長蔡鴻圖，由空軍副司令鄭榮豐中將陪同，前往台南、嘉義慰勞，致贈慰問金及禮品。他表示，近來中共軍機不斷侵擾西南空域，空軍在第一時間起飛攔截，非常辛苦，因此他特別來給弟兄姐妹加油打氣，希望藉由軍友社的小小心意，讓官兵感受到社會各界對國軍的謝忱，增進軍民互動及情感。
空軍第一聯隊長陳世輝少將表示，感謝軍友社的送暖。他也表示，去年基地對周邊受噪音影響的民眾發放補助，達成率100%。能夠順利執行的原因，應該是共機擾台頻繁，讓民眾體會到國軍的重要性，因此減少了許多抗爭。
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