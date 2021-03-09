【重磅快評】帛琉旅遊開放 海軍恢復敦睦艦隊吧！

位於南太平洋的友邦帛琉共和國，可望和我國簽訂「旅遊泡泡」。雖然可以預期，費用將比疫情爆發前高得多，但對悶得發慌的旅遊愛好者，總算是提供了出國的機會。

如果消息成真，在此要鄭重建議：海軍110年度敦睦遠航支隊，應該恢復舉辦。

帛琉之所以願意開放旅遊，當然是因國際觀光客斷絕，導致該國經濟受重創，因此讓疫情相對輕微的台灣旅客入境。站在協助邦交國觀點，敦睦艦隊對於貢獻當地旅遊經濟，當然有一定貢獻。更何況軍隊對於相關檢疫、隔離的要求，可以比一般民間旅客更嚴格、更徹底，等待結果所需的時日，艦隊可以繼續在海上執行訓練，使風險降到比一般觀光客更低。

如果能在4月上半出發，距離軍校聯合畢業典禮還有兩個月，時間足以執行一場以南太平洋為範圍的「小敦睦」。當然，海軍要在一個月之內備便3艘軍艦，的確有一定困難度與壓力。然而建軍原本就是為了因應各種突發的不確定情況，如果任何計畫外狀況都無法做到，外界又如何相信國軍捍衛國家的應變能力？

過去五十多年來，敦睦艦隊已成海軍官校畢業生的成人禮。五十多年的遠航，過程曾充滿各種意外：例如預計到訪的邦交國突然發生政變；例如印尼發生排華暴動，在外海待命救援僑胞；例如到南非參加國際海軍節，船卻在印度洋被超級巨浪打壞；例如在大洋洲友邦港口時觸礁毀損，必須從國內緊急另派一艘同型艦趕來，繼續剩下的行程。

這些事在當時是嚴重意外，更可能讓主事幹部緊張不已，但是如何面對問題、利用有限資源克服問題，正是成為一位優秀軍人的必要考驗。平時的學校課堂，乃至暑假期間短期登艦，都不可能達到類似效果。

進一步說，敦睦遠航是準軍官們第一次出任務，率隊長官的表現，形塑他們未來扮演領導者的認知。舉例而言，民國60年敦睦支隊返航時通過釣魚台水域，在此之前美方已宣布，將把釣魚台連同琉球群島一起交還日本，然而支隊長劉和謙少將仍決定，親自與重要幹部搭乘小艇，繞行釣魚台一圈。當時在艦上看到這一幕的學生，許多人對海軍前輩捍衛海疆的決心，至今印象深刻。

就此而言，109年敦睦遠航的染疫事件，帶給應屆畢業的準軍官們的，恐怕是最壞的教育。

政府原本將敦睦遠航納入大內宣，在艦隊抵達帛琉前，就吹噓我方協助該國防疫；艦隊返國後登岸前，也安排蔡總統到碼頭邊揮手致意。然而等到官兵學生放假下船，幾天後傳出病例，引發社會一陣恐慌，眼見總統要求究責，國防部立刻宣布，發現敦睦支隊有疫情通報、防疫管理、檢疫不落實等疏失，將海軍艦指部指揮官高嘉濱中將、敦睦支隊長陳道輝少將調離現職。

如此動作，自然引發軍中普遍寒心。網路上出現官兵批評國防部「到底是國軍的部長，還是網軍的部長？」「你看見海軍在淌血嗎？還是你覺得讓小英再來揮揮手，一切就會平復？」在立院外交國防委員會上，隔離中的陳道輝透過電話激動否認隱瞞疫情，強調「這是我穿上白軍服卅年來最痛苦的時刻」，支隊官兵、學生更是群情激憤。

被緊急召回的官兵與學生，總共有36人呈現陽性反應。然而奇特的是，他們接觸過的親朋好友，居然沒有任何一個人染疫。隨著大流行夢魘沒有成真，政府與軍方的宣傳機器再度啟動，再度強調敦睦遠航的辛苦，原本儼然是罪人的海軍，突然又變回了英雄。原本「通報不實」而被調職調查的幹部，最後輕輕處分了事。

或許因為去年教訓，今年原本打算「遠航而不敦睦」，出海進行一個月的耐航訓練，中途不停靠外國港口。消息曝光後，海軍高層顯然打算以不出事為原則，決定連「遠航」都免了。學生白天到停靠碼頭的艦上實習，晚上再回學校住宿，不出海就沒有風險，大家的烏紗帽就可以戴得牢。

如果說109年班的海官畢業生，看到的是成人世界的錦上添花與落井下石；那麼110年班看到的，恐怕就是不做不錯的官場文化，千萬別把海軍軍歌「同舟共濟，萬眾一心，養成忠勇冒險之好習慣」當真。

未來廿、卅年，這些人將成為海軍未來的骨幹，想想是多麼可怕的負面教育？