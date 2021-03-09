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因應中共演訓威脅 國防部戰規司說我軍因應有四招

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
因應中共演訓威脅，國防部戰規司說，近年東亞局勢緊張，共軍藉由演訓對我騷擾，其次數與強度皆有提升，我軍需有相關因應措施。圖／國防部
因應中共演訓威脅，國防部戰規司說，近年東亞局勢緊張，共軍藉由演訓對我騷擾，其次數與強度皆有提升，我軍需有相關因應措施。圖／國防部

因應中共演訓威脅，國防部戰規司說，近年東亞局勢緊張，共軍藉由演訓對我騷擾，次數與強度皆有提升，我軍需有相關因應措施。戰規司已針對美國與大陸軍事角力及後續我軍軍備、戰略及相關因應策略，進行統整研擬。

戰規司表示，中共近來頻以機、艦擾台等手段，對我軍事施壓，或以灰色地帶製造恫嚇心理效應，國軍依政策指導規劃相關因應策略，以為反制中共威脅，展現自我防衛決心為原則，進行反制。

戰規司表示，國防部針對共軍侵擾及在台海周遭活動機艦所有動態，運用聯合情監偵系統，密切掌握敵情動態。

戰規司說，國軍依經常戰備時期突發狀況處置規定，對接近我周邊海空域的共軍，以「越接近本島，越積極處置」 原則，派遣適當海、空兵力警戒、攔截、驅離，及防空飛彈追監等手段，確保國家安全。

戰規司說，國防部官網自去年9月17日起在「即時軍事動態」專區及推特，主動公布共機活動，藉以建立國人敵情意識，並讓國際社會瞭解中共破壞台海現狀，適時揭露國軍應處作為。

戰規司說，適度公開我反制中共假新聞攻勢，及維護資安的成效，降低中共「灰色地帶」威脅的破壞力。

中共 國軍 國防部

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