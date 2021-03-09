軍購戰術 台美國防部今年在台首合作研討海上殲敵

國防部去年（109）10月間曾發布對美軍購決標案，參謀本部以1295萬2800元金額，對美軍採購「戰力發展研究」案。國防部戰規司表示，這項華美國防部共同評估合作案，美方將派員來台三次，全案以我防衛作戰議題為研討範圍，將置重點於「海上如何殲敵」，與美方團隊在軍事威脅及防衛作戰的共同認知與基礎上，發揮我國作戰的優勢。

台美去年原由國防部戰規司編列1525萬元預算，計畫邀請美方派遣國防部各聯參、美軍太平洋印太司令部包括特戰、陸航、無人載具、水雷的軍、文職現役與退役專家來台，雙方共同組成專案團隊，以美軍實戰角度，評估我國濱海決勝後的灘岸殲敵作戰資源分配。但因新冠肺炎疫情影響，全案延後實施。

國防部今年軍購獲得的「華美戰略能力合作研究案」，首度派員赴美國國防部戰略能力辦公室，交流台美雙方戰略能力研發成果。

戰規司表示，華美國防部共同評估合作案，是延續台美雙方合作關係，就國軍整體防衛構想相關議題進行研討，規劃由雙方人員在台灣召開3次專案會議，所獲結論與建議，納入國軍建軍備戰規劃參考。此案會議已與美方協商工作細節及議題安排，正持續透過美團與美方交換意見，持續依規劃管制執行。

戰規司令表示，「華美國防部共同評估合作案」發價書已於109年10月完成簽署，持續透過美國在台協會台北辦事處（AIT/T）與美國防部聯繫，持續檢視及依實需修正議題方向、各項研討規劃及執行方案，以達成實質提升國防戰力的目標。

戰規司說，戰規司規劃由台美雙方人員召開專案研討會議，希望藉美軍實務經驗，周延國軍建軍規劃思維。全案以我防衛作戰議題為研討範圍，置重點於「海上如何殲敵」，與美方團隊在軍事威脅及防衛作戰的共同認知基礎上，發揮我國作戰的優勢。

戢規司表示，此案納編國防部及軍種人員，與美方組成的專家團隊，進行研討互動，所獲的防衛作戰概念、戰術戰法及不對稱戰力運用等建議及報告，將納入國軍建軍備戰規劃及軍事演訓驗證參據，並結合武器裝備的整建，提升國軍整體防衛戰力，為台美未來更深入交流合作，奠定良好基石。