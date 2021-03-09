快訊

去年230萬女性罹乳癌！醫曝致癌環境賀爾蒙：這些東西少用

爆同居緋聞 顏若芳：平常住爸媽家 與王定宇分租像學生宿舍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

軍購戰術 台美國防部今年在台首合作研討海上殲敵

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部聯演中心武藝館。本報資料照，記者洪哲政／攝影
國防部聯演中心武藝館。本報資料照，記者洪哲政／攝影

國防部去年（109）10月間曾發布對美軍購決標案，參謀本部以1295萬2800元金額，對美軍採購「戰力發展研究」案。國防部戰規司表示，這項華美國防部共同評估合作案，美方將派員來台三次，全案以我防衛作戰議題為研討範圍，將置重點於「海上如何殲敵」，與美方團隊在軍事威脅及防衛作戰的共同認知與基礎上，發揮我國作戰的優勢。

台美去年原由國防部戰規司編列1525萬元預算，計畫邀請美方派遣國防部各聯參、美軍太平洋印太司令部包括特戰、陸航、無人載具、水雷的軍、文職現役與退役專家來台，雙方共同組成專案團隊，以美軍實戰角度，評估我國濱海決勝後的灘岸殲敵作戰資源分配。但因新冠肺炎疫情影響，全案延後實施。

國防部今年軍購獲得的「華美戰略能力合作研究案」，首度派員赴美國國防部戰略能力辦公室，交流台美雙方戰略能力研發成果。

戰規司表示，華美國防部共同評估合作案，是延續台美雙方合作關係，就國軍整體防衛構想相關議題進行研討，規劃由雙方人員在台灣召開3次專案會議，所獲結論與建議，納入國軍建軍備戰規劃參考。此案會議已與美方協商工作細節及議題安排，正持續透過美團與美方交換意見，持續依規劃管制執行。

戰規司令表示，「華美國防部共同評估合作案」發價書已於109年10月完成簽署，持續透過美國在台協會台北辦事處（AIT/T）與美國防部聯繫，持續檢視及依實需修正議題方向、各項研討規劃及執行方案，以達成實質提升國防戰力的目標。

戰規司說，戰規司規劃由台美雙方人員召開專案研討會議，希望藉美軍實務經驗，周延國軍建軍規劃思維。全案以我防衛作戰議題為研討範圍，置重點於「海上如何殲敵」，與美方團隊在軍事威脅及防衛作戰的共同認知基礎上，發揮我國作戰的優勢。

戢規司表示，此案納編國防部及軍種人員，與美方組成的專家團隊，進行研討互動，所獲的防衛作戰概念、戰術戰法及不對稱戰力運用等建議及報告，將納入國軍建軍備戰規劃及軍事演訓驗證參據，並結合武器裝備的整建，提升國軍整體防衛戰力，為台美未來更深入交流合作，奠定良好基石。

國防部 美軍 國軍

延伸閱讀

國防部核定「國軍編裝需求規劃」新興兵力組織大調整

國軍110年國軍招募班隊 今年計畫招募1萬8294人

中共再提武力犯台 邱國正：持續努力強化建軍備戰

部會角力 綠能路障待移除

相關新聞

因應中共演訓威脅 國防部戰規司說我軍因應有四招

因應中共演訓威脅，國防部戰規司說，近年東亞局勢緊張，共軍藉由演訓對我騷擾，次數與強度皆有提升，我軍需有相關因應措施。戰規...

軍購戰術 台美國防部今年在台首合作研討海上殲敵

國防部去年（109）10月間曾發布對美軍購決標案，參謀本部以1295萬2800元金額，對美軍採購「戰力發展研究」案。國防...

國防部核定「國軍編裝需求規劃」新興兵力組織大調整

國軍繼前部長嚴德發推動「可恃戰力」專案，編成「聯合兵種營」後，國軍因應新興兵力接裝，將進行下一階的兵力結構調整。國防部戰...

國軍110年國軍招募班隊 今年計畫招募1萬8294人

國防部上午舉行記者會，公布國軍今（110）年計畫招募的軍官、士官、士兵班隊，計有1萬8294個缺額。

中共再提武力犯台 邱國正：持續努力強化建軍備戰

國防部新任部長邱國正甫上任，針對陸國防部發言人再提不放棄武統台灣。邱國正今天在立法院受訪表示，中共武統口號沒有停止過，他...

【專家之眼】中共修建龍田、惠安機場為攻台？

中共近來大幅翻修擴建龍田、惠安軍用機場，延長跑道、增加停機坪，由於此處升空戰機僅需七分鐘即可在台北凌空，引發關注；回顧兩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。