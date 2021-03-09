國防部核定「國軍編裝需求規劃」新興兵力組織大調整

國軍繼前部長嚴德發推動「可恃戰力」專案，編成「聯合兵種營」後，國軍因應新興兵力接裝，將進行下一階的兵力結構調整。國防部戰規司證實，國防部已核定一份滾動式的「國軍編裝需求規劃」，將在各軍種指揮部、總員額不變原則下，逐年進行人員編制及裝備編裝調整。將檢討不符編設基準及編制結構不合理的編組，將員額轉充實作戰人力；各軍種也可因敵情威脅或新增作戰任務，辦理臨時、急迫性的編裝調整。

戰規司交付立法院一份報告指出，國防部為使國軍組織調整更趨合理性，依編裝作業流程執行，將在各軍種指揮部、總員額不變原則下，結合軍事戰略、用兵理念、武器獲得期程及年度漢光驗證結論，研擬出一項「國軍編裝需求規劃」，區分「計畫作為」及「年度編裝執行」等二階段逐年滾動修調。

報告指出，第一階段在計畫作為上，各軍種須開始考量單位任務特性與作戰需求，檢討組織編裝，並配合新式武器裝備獲得期程，並以「指揮扁平化」、「科技取代人力」、「火力取代兵力」原則，在軍種核定員額內，檢討員額轉用至主戰部隊運用，以發揮基本及不對稱戰力，組建最符作戰效益的兵力結構與組織。各軍種、指揮部將依管制節點呈報「軍種編裝需求建議」報部審核。

而在規劃原則及重點上有五大原則：一、依軍事戰略及用兵理念實施編組調整規劃。二、結合裝備獲得期程，執行部隊換裝或新興兵力編成。三、年度漢光驗證結論辦理編組調整。四、配合募兵制需求，適切調整官、士、兵配比。五、檢討不符編設基準及編制結構不合理之編組，員額轉充實作戰人力。

而在第二階段時，年度編裝執行，各軍種與指揮部依國防部核定「國軍編裝需求規劃」，逐年執行年度編裝調整案。而若因敵情威脅或新增作戰任務，需辦理臨時、急迫性的編裝調整，奉權責長官核定後，納入次年度編裝需求規劃。此外，國軍編裝調整需求，須通盤檢討現有編制與組織，在軍種核定員階額內滾動修調，優先滿足作戰部隊需求，再逐次滿足作戰支援部隊及勤務支援單位人力，朝「合理化」方向進行組織編裝，達成防衛作戰的目標。

戰規司強調，國軍兵力結構調整，需在有目標及步驟的整體規劃下，進行國軍兵力結構調整，依「國軍編裝需求規劃」辦理組織調整。戰規司會檢視與評估受訪單位編制結構「合理性」實施編裝訪查、檢視與評估受訪單位編制結構「合理性」與人力運用「適切性」，並提出策進建議，納入「國軍與人力運用「適切性」，納入「國軍編裝需求規劃」逐年辦理編裝修調。