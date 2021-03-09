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國軍110年國軍招募班隊 今年計畫招募1萬8294人

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部記者會上午邀請軍校正期班及中正預校的軍校生向外界進行從軍分享，其中也包括新設立的「國防學士班」政治大學一年級學生孫妤庭。記者洪哲政／攝影
國防部記者會上午邀請軍校正期班及中正預校的軍校生向外界進行從軍分享，其中也包括新設立的「國防學士班」政治大學一年級學生孫妤庭。記者洪哲政／攝影

國防部上午舉行記者會，公布國軍今（110）年計畫招募的軍官、士官、士兵班隊，計有1萬8294個缺額。

記者會由國防部發言人史順文主持，現場同時邀請軍校正期班及中正預校的軍校生向外界進行從軍分享，其中也包括新設立的「國防學士班」政治大學一年級學生孫妤庭。

列席的國防部人次室人培處處長夏德宇表示，110年國軍招募班隊區分軍官、士官、士兵3類9個班隊，計畫招募1萬8294員。其中軍官班隊計有軍校正期班、大學儲備軍官訓練團、飛行常備軍官班、二技軍官班、專業軍官班、國防學士班，以及中正預校高中、國中部，士官、兵班隊則有士官二專班、專業士官班及志願士兵班隊。

夏德宇說，去（109）年軍官班隊計畫招募3618員，招獲4185員，獲得率達115.67%；士官班隊計畫招募2122員，招獲2009員，獲得率達94.67%；志願士兵計畫招募1萬3080員， 招獲1萬4846員，達成率113.5%；士官兵整體獲得率達到111.8%。

列席國防部記者會的國防部人次室人培處處長夏德宇。記者洪哲政／攝影
列席國防部記者會的國防部人次室人培處處長夏德宇。記者洪哲政／攝影
國防部及言人史順文。圖／國防部提供
國防部及言人史順文。圖／國防部提供

國防部 國軍 中正預校

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