國軍110年國軍招募班隊 今年計畫招募1萬8294人
國防部上午舉行記者會，公布國軍今（110）年計畫招募的軍官、士官、士兵班隊，計有1萬8294個缺額。
記者會由國防部發言人史順文主持，現場同時邀請軍校正期班及中正預校的軍校生向外界進行從軍分享，其中也包括新設立的「國防學士班」政治大學一年級學生孫妤庭。
列席的國防部人次室人培處處長夏德宇表示，110年國軍招募班隊區分軍官、士官、士兵3類9個班隊，計畫招募1萬8294員。其中軍官班隊計有軍校正期班、大學儲備軍官訓練團、飛行常備軍官班、二技軍官班、專業軍官班、國防學士班，以及中正預校高中、國中部，士官、兵班隊則有士官二專班、專業士官班及志願士兵班隊。
夏德宇說，去（109）年軍官班隊計畫招募3618員，招獲4185員，獲得率達115.67%；士官班隊計畫招募2122員，招獲2009員，獲得率達94.67%；志願士兵計畫招募1萬3080員， 招獲1萬4846員，達成率113.5%；士官兵整體獲得率達到111.8%。
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