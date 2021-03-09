中共再提武力犯台 邱國正：持續努力強化建軍備戰

國防部新任部長邱國正甫上任，針對陸國防部發言人再提不放棄武統台灣。邱國正今天在立法院受訪表示，中共武統口號沒有停止過，他會持續帶領國軍，強化建軍備戰去努力。

邱國正今天赴立法院備詢前受訪指出，中共不放棄武力犯台的口號沒有停止過，國軍據此強化現在建軍備戰，敵人要怎麼樣，他不能臆測，但要預判有哪幾種可能，及早因應。這也是國軍一直要注意、且要強化的，他會持續帶領國軍往這方面努力。

針對近日送抵立法院的「共軍演訓我國因應策略」報告指出，軍方將適度公開我反制中共假訊息攻勢，以及維護資安的成效，來降低共軍「灰色地帶」的威脅。

邱國正表示，首先是自己不要造成假訊息來源，給對方理由，「務實把工作做好，盡量不產生爭議、假訊息，是我們要努力的。」

蔡英文總統期許完成非傳統威脅、不對稱作戰等下階段國防改革。邱國正說，不對稱作戰聽起來很籠統，簡單講就是強點、弱點，時間、地點這些地方著墨和掌握，如何形成對稱，以目前國軍整備概況，不管兵力、火力，一定朝這方面著墨。

邱國正說，兵力少就強化火力，火力再強、但兵力如何運用是交互的，國軍在這方面不會停頓，不要因為好像言語詞句或一改變， 或是出現新變化有所改變，這是持恆的工作，至於遣詞用語各有解讀，他不會去置喙。