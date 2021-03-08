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蔡英文視導131艦隊 承諾威海營區遷建案將加快腳步進行

聯合報 / 記者丘采薇／基隆即時報導
蔡英文總統今天前往基隆視導「海軍131艦隊」，並致贈加菜金。記者胡經周／攝影
蔡英文總統今天前往基隆視導「海軍131艦隊」，並致贈加菜金。記者胡經周／攝影

蔡英文總統今天早上前往基隆威海營區視導海軍131艦隊，大約早上11時15分在風雨中登上蘭陽艦，隨後前往營區餐廳與官兵共進午餐、頒發加菜金。蔡總統致詞時表示，代表國人感謝各位弟兄姊妹，24小時忍受海風侵襲、忍耐寒冷，守護海疆。她也說，131艦隊在平時監控共艦動態，負責東引、馬祖運補護航，當緊急災害發生時，更立即出動協助救援，責任重大，她也當場承諾威海營區遷建案將加快腳步進行。

蔡總統指出，在艦隊長的簡報中，她看到大家捍衛海疆的努力，英勇的表現，展現出國軍，捍衛國土主權，寸步不讓的決心。「國家有各位的守護，國人都可以很放心，各位全力保護國家，而身為中華民國三軍統帥，就是要提供國軍官兵有更好的裝備、生活設施」，這是她的任務之一。

蔡總統表示，過去在國防部前部長馮世寬及嚴德發的努力下，從國防產業的推動、提升個裝、營舍整建，都有許多進展。在去年，國艦國造也有很多成效。現在，沱江艦已編入艦隊，就是其中成效之一，相信有這樣高效能的軍艦加入，一定會讓131艦隊如虎添翼。

蔡總統也說，開始動工的威海營區遷建案，先期工程已經完工，後續的工程，也將加快腳步進行，一定儘快讓大家有更新、更現代的裝備和營舍使用，讓131艦隊的戰力能夠更提升。

蔡總統也期許新上任的國防部長邱國正督導海軍，確保營區整建進度，落實現有規畫專案的執行中，未來也要更加提升三軍聯合作戰能量，拓展全民國防，達成重層嚇阻的戰略目標。她也強調，在邱國正的督導之下，強化保衛國土的能力和信心，有賴於大家共同努力。

國軍 海軍 邱國正 國防部 蔡英文

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