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美艦將定期通過台灣海峽情資 我方在中華職棒賽事獲悉
台美情報合作管道多元，除了固定情報交流管道外，常有不定期的拜會和餐敍，且軍事情報不見得是美軍透露，美艦自 2018 年將首次通過台灣海峽的情資，並非美軍告知，而是來台的美國國家安全局（NSA）人員向我情治將領披露，而為避免遭監聽，兩人甚至選在中華職棒賽事的內野看台上，佐以炸雞和啤酒，用滿場球迷加油聲掩護。
台美情報交換，區分為國防部與各軍種，國防部主辦的台美情交會，由情次室情研中心，與對口印太司令部J2的JIOC聯合情報中心，實施情報交流。
台美軍種情報交換，我國是陸海空三軍司令部軍情處，美方對口分別是印太陸軍司令部情報處G2、太平洋艦隊情報處N2，以及太平洋空軍情報處A2。而鵝鑾鼻海軍雷達站，即裝設有美方的船位回報系統。
美國中央情報局（CIA）與我國情報合作對口，則是國安局。但位於華府的國防情報局（DIA)，也會不定期與我國防部，包括電展室在内的單位進行情報交換會議，甚至美國國家安全局（NSA）為了解我情報業務或政治任務，也會個別私下會見我情報官員。但許多重要情資並非來自既定管道。
據指出，美國政府2018拍板要求第七艦隊派艦定期通過台灣海峽，NSA訪台人員與我情治官員約在北部某中華職棒主場賽事內野看台碰面，在啤酒、炸雞與滿場加油聲掩護下，對方兩度告知此事，時任國防部長的嚴德發接獲回報後，次日便向蔡英文總統報告，讓我方事先掌握美艦即將定期通過台海的重大政策。
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