國軍女性比例已達15.6% 空軍高達18.2%

隨著兩性平權意識的普及，以及國軍轉型募兵的龐大人力需求，女性軍人的比例愈來愈高。依據國防部最新的統計數字，女性官士兵已經達到15.6%，比起三年半之前的數字，又高了三個百分點。若以目前國軍編制員額18.8萬，編現比90%來計算，代表女性現役軍人的總數，已經達到2.6萬人。

在陸海空三軍中，空軍的女性比例最高，達到18.2%，將近五分之一；另外兩個軍種，陸軍14.2%，海軍13.9%。以階級來分，軍官、士官、士兵分別為14.7%、16.7%、14.5%。上校以上的高階軍官，女性占4.9%。陸海空三軍都已經出現過上校主官，現役兩位女將軍均為政戰兵科，分別是政戰學院院長陳育琳少將、陸軍後勤部政戰主任辜麗都少將。

國軍早年只有政戰或醫護有女性軍官，民國80年開始招收女性專業軍官班與專業士官班，當時仍以機關單位的行政、後勤人員為主。民國82年，空軍女性飛行軍官班畢業第一批5名飛行員。民國87年，三軍官校正期班畢業第一批女軍官。民國95年，開始招收志願役女性士兵。目前除了少數偏遠人少的單位，或是如老式艦艇無法區隔獨立的女性居住空間，幾乎所有國軍單位都已經開放進用女性官兵。

至於女性人數的成長，民國95年底，全軍共有女性6900多人。104年底，女性官兵已有16000餘人，比例9.7%。106年9月底，國防部向立院提交女性軍職人員升遷及職務派任報告，女性官兵總數1萬9千餘人，比率13.6%。官、士、兵分別為11.2%、14.5%、14.2%。

107年初，女性官兵總數突破兩萬，比率將近14%。當時國防部表示，先前設定目標12％到15％，立委多半希望不設上限，相較美軍在2016年女性比率15.6%，還有成長空間。如今國軍的女性比例，果然已經達到此一數字。