獨／中共擴建距台最近兩軍機場 國軍調整防空編組因應

據商用衛星最新圖資顯示，中共近期正大幅翻修擴建距台最近的龍田、惠安軍用機場，延長跑道、增加停機坪，此處升空戰機僅需七分鐘即可在台北凌空，國軍去年底起全面檢討各作戰區防空戰備編組，重新調整淡水河防的防空火力與位置，近期已有民眾目擊復仇者飛彈車進駐淡水河口。

由GOOGLE EARTH最新衛星照片圖檔得知，中共福建省距台最近的兩個軍用機場，包括距台灣170公里的龍田機場、距台灣190公里的惠安機場，近期都在大幅翻修擴建，兩座機場屬於轉場用機場，戰時用於戰轟機進駐。

國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲聞訊後觀察指出，惠安、龍田機場的擴建，是以典型的中共空軍基地作為配置基礎，主要特徵為主跑道以及平行滑行道，在主跑道受損時可以平行滑行道起降。其工程也同時進行跑道延長與增加停機坪。

前空軍副司令張延廷也表示，龍田跟惠安機場距離台灣很近，單純以戰機航程而言，升空後約七分鐘即可在台北凌空，擾台的戰術價值非常的高，可以節省時間、節約油量，節約兵力。

張延廷認為，這些機場在攻台前受到國軍威脅，戰術價值會相對降低，但中共目前以武迫為手段威嚇台灣，相形下重要性變得非常高；中共認為在整個政治戰略上，其有統一台灣的信心，整建這些前線基地，就是認為可「不戰而屈人之兵」，將來發揮最大的軍事及政治戰略價值。

軍方將領透露，為因應突發狀況，參謀總長黃曙光去年底起即下令國軍各作戰區翔實檢討防空戰備部隊編組、兵力及戰術位置，依武器裝備性能與限制，以實際機動出營確認能以發揚雷達偵蒐與武器效能，不可拘泥於營區內部署。