共軍空降軍乘高鐵機動 龍田、惠安機場恐成攻台跳板

共軍近期大規模整建距台最近的龍田、惠安兩座軍用機場，國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲觀察後提醒，若連動思考預定2022年通車的「福廈高鐵」，連通中部戰區的 「合福高鐵」、北部站區的 「京福高鐵」將與 「福廈高鐵」連為一氣，來自中部戰區、北部戰區等的中共空降軍，將可以高鐵機動，迅速機動至龍田、惠安機場登機台發動突襲，此兩座機場對共軍而言將別具戰略意義，我方不可不慎。

蘇紫雲表示，龍田、惠安兩座軍用機場都具備「攻守一體」特性，但由這兩座機場地緣位置與工程特性研判，其目的為「守中帶攻」。「守」是防備美軍的快速奔襲與國軍反制火力；「攻」則是為前出第一島鏈、台海與東海事務預為準備。

蘇紫雲表示，在守的部分，近兩年美軍的戰略轟炸機與國軍反制火力給予共軍較大壓力。依照公開資料觀察，中共的防空體系與空層，是由外海向內陸分為攔截區、阻殲區、縱深掩護區3大區塊，依照惠安、龍田機場所在距離，研判位於靠海的攔截區帶，因此其戰術意義在於強化防空作戰為主。

蘇紫雲表示，特別是美軍自2零2零年強化戰略轟炸機的機動佈署，多次以B-1B超音速轟炸機迫近黃海、穿插東海空域，由於B-1B可執行低空高速突穿任務，再以搭載24枚AGM-158長程打擊飛彈發動深遠的精準打擊，對中共的戰略防空構成重大壓力。

至於「攻」的部分，蘇紫雲表示，兩座機場翻修後的長跑道，可供即將服役的運-20加油機起降，可大幅增加共軍作戰機隊的航程以遂行遠海任務，前出宮古海峽深入菲律賓海執行戰略巡邏、向南則可進入台灣西南空域。同時，運8、運9反潛與電偵機隊，亦可使用此兩機場，以增加滯空時間與巡弋密度。

蘇紫雲提醒，另一未受注意的是，若連動思考預定2022年通車的「福廈高鐵」，此兩機場將別具戰略意義。屆時，連通中部戰區的 「合福高鐵」、北部站區的 「京福高鐵」將與 「福廈高鐵」連為一氣，其意義在於來自中、北部戰區空降兵力，將可採高鐵機動，避免部隊集結以逃避衛星等戰略情報偵照，藉此迅速機動至龍田、惠安機場登機對台發動突襲，降低我預警時間。戰史顯示 「預期最低的路徑」往往是顛覆戰場的關鍵，國軍不可不慎。