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獨／演練毀敵目標 空軍、陸航6月石礁實彈射擊操演

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
圖為AH-64E阿帕契攻擊直升機。圖／聯合報系資料照片
圖為AH-64E阿帕契攻擊直升機。圖／聯合報系資料照片

依軍方射擊通報顯示，空軍將在今年6月跨海在澎湖石礁靶場實施空對面炸射實彈操演，陸軍航特部所屬AH-64E攻擊直升機，屆時也將跨海前往該靶場進行AGM-114L「長弓地獄火」飛彈射擊。

有軍事迷日前紀錄到1架阿帕契直升機自桃園龍潭升空後，飛抵馬公一帶執行空偵任務。

據了解，航特601旅本月4日派遣AH-64E阿帕契攻擊直升機、UH-60M攻擊直升機，自桃園龍潭基地升空後，飛往澎湖馬公、萬安與石礁靶場進行空偵任務，以利今年6月在石礁靶場實施的長弓地獄火飛彈實彈射擊。

而依國軍射擊通報預告，這項射擊操演將在6月8日實施，6月9號則是預備日。空軍第3、4、6聯隊屆時將派遣包括IDF、F-16V戰機與P-3C反潛機，分別射擊MK-82、模擬MK-82的BDU-50混凝土訓練彈與AGM-65小牛飛彈；緊接陸航AH-64E阿帕契攻擊直升機則將射擊長弓地獄火飛彈。

石礁是空軍的炸射場，而阿帕契集中於北部地區，保修能量與模擬機都集中在此，要移駐外島的可能性不高，但阿帕契有增援外離島的能力，短期駐防或有可能。

直升機 阿帕契 飛彈

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