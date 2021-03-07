憲訓中心修剪圍牆內樹木挨罰 指揮官自掏腰包繳納

有護樹團體舉報，位於新北市五股區的憲兵訓練中心未經報備就大規模砍樹挨罰。憲兵官員今天表示，此案是單位接獲當地兩位里長反映，指單位圍牆內樹木分枝壓往牆外的人行道和變電箱，要求修剪，未料因此遭新北市政府罰鍰三千元，已由憲訓中心指揮官「自掏腰包」繳納完畢。

時力立委陳椒華國會辦公室明天將在立法院舉行「憲兵訓練中心砍樹惹議 國防部應懲處並全面檢討」記者會。採訪通知表示，經護樹團體舉報，位於新北市五股區的憲兵訓練中心自去年(109年)三月起，進行大規模砍樹。經查，新北市政府農業局雖已於同年10月21日依「新北市樹木保護自治條例」針對行為人裁罰3000元整，但憲兵指揮部所提供的遭砍伐樹木位置與數量31棵，與舉報近150棵有巨大落差。

採訪通知表示，立委因此召開記者會，希望安排現勘進行比對，盼能藉此檢討並提升國防部所轄區域內應有的樹木維護品質。

官員表示，新北市訂有相關自治條例，規定修剪樹木的長、寬、高，憲兵訓練中心不察而觸法，已由單位指揮官自行繳納罰鍰。