採購岸置魚叉竟要加價還延後交運 海軍司令部：不評論

我國去年對美採購岸置型魚叉飛彈系統，現在傳出美方告知我方因作業等相關問題，須延後1年到2025年底才能開始交運裝備，且要求這項軍售案的總價需調整加價。海軍司令部今天對此沒有評論，但表示全案仍在節點中繼續推動。

有媒體披露，去年美國川普政府一口氣對台宣布總價高達近1700億元台幣的六項軍售案，金額達677億元採購100套機動岸置型魚叉飛彈系統，我原計畫在2025年交貨成軍，但傳美方去年底告知我方，不但要延後交運一年，且總價要調整加價，全案海軍與美方還在協調溝通中。

據了解，美方去年10月宣布軍售台灣價值23.7億美元、約新台幣677億元的100套機動岸置型魚叉飛彈系統，其中包括400枚基本型的RGM-84L-4魚叉Block II飛彈。海軍以「迅捷專案」編列511億5941萬9千元（約17億.7美元），計畫分5年先採購100輛岸置型魚叉飛彈系統發射車與100枚魚叉飛彈，其餘300枚魚叉飛彈則分年從一般武器項目預算進行採購。

這項軍購案原並不在國防部戰規司五年兵力整建案中，外界解讀是美方「硬塞」要救波音防衛的軍售案。國防部對外解釋稱是根據模式模擬分析，我方要殲敵50%海上目標，必須增加其反艦飛彈的數量，但中科院雄二、雄三反艦飛彈生產能量不足，因此對美採購機動岸置型魚叉飛彈系統。海軍因此已先編預算採購，並規畫在2024年新彈返台服役。

但據指出，去年底美方告知我方因作業等相關問題，全案延後1年到2025年底才開始交運相關裝備，新彈要更延後交運；另機動岸置型魚叉飛彈包含有系統通訊等相關設備，美方因此要求須調整加價。