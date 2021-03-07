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今年「務必赴美」 國防部宣布台美軍事交流今年恢復

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
圖為國防部大直博愛營區。本報資料照片
圖為國防部大直博愛營區。本報資料照片

受新冠肺炎疫情影響，台美軍事交流中斷一年，但國防部日前表示，考量疫苗已陸續完成研發、開始施打，疫情今年將陸續緩解，為有效執行台美軍軍事交流任務，我「今（110）年務必赴美」。

由於美國本土新冠肺炎疫情未解，軍方多項赴美交流預算遭立委提案凍結，但軍方仍爭取出國赴美，要求保留預算。

空軍表示，空軍歷年與美及法地區等國執行飛安資訊交流會議，提升空軍飛安工作成效及整體戰力，對空軍飛安預防工作有實質助益，有效提升國際能見度，目前國內已積極研發疫苗，要求出國預算保留，若疫情無法趨緩，則採視訊方式執行。

國防部也表示，我派員出席「華美軍圖會議」，是以「中」美雙方基礎交流合作協定執行，赴美執行華美軍圖會議出國交流及合作，會議重點在於三軍軍用圖資交換成效，蒐集製圖科技新知，並討論各製圖技術、人員訓練、年度圖資交流合作需求及災害應變應處的作業能量，深化華美雙方製圖、圖資及地理空間情資交流合作效益。

國防部表示，華美軍圖會議每年召開一次，由我方赴美國國家地理空間情報局參加會議，單數年則由美國國家地理空間情報局率數值製圖、海航製圖、地理空間情報及人文地理等領域專家來台與會。

國防部說，今（110）年度華美軍圖會議由美方主辦，暫訂於8月份於國美維吉尼亞州春田市國家地理空間情報局東區分部舉行，並規劃參訪國家地理空間情報局航空導航室與三維圖資部門、陸軍工兵署及美國海軍天文台等機構，我方派遣兩人出訪。

國防部表示，考量疫苗已陸續完成研發、開始施打，疫情今年將陸續緩解，為有效執行，已密切與美方聯繫疫疫情狀況，適時依現況調整出國赴訪行程。

國防部認為，此案為華美唯一圖資交流管道，109年度因疫情因素美方無法來台交流，110年務必赴美，若預算未獲解凍，恐將影響雙方長期交流默契、三軍圖資交換成效及製圖未來精進發展。

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